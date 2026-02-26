-->
|
La voce della Politica
|Parità, dal 1° marzo online il modello per il Rapporto 2024-2025
26/02/2026
|A partire dal primo marzo sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione Servizi Lavoro, sarà disponibile il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025. Lo rende noto la Consigliera di parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi.
La redazione del rapporto è un obbligo per le aziende, pubbliche e private, che hanno in organico più di 50 dipendenti. Per quelle con un numero inferiore di lavoratori e lavoratrici la presentazione è su base volontaria e comporta vantaggi nella partecipazione a bandi di gara o per ottenere la certificazione di parità.
Il programma del Ministero, spiega Pipponzi, permette di aggiornare i dati già inseriti nel Rapporto del precedente biennio. A supporto degli utenti lURP Online del Ministero ha attivato una sezione dedicata.
Il termine per linvio del Rapporto biennale 2024-2025 scade il 30 aprile 2026.
La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende con più di 50 dipendenti comporta le sanzioni amministrative previste dallart. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, fino alla sospensione dei benefici goduti dallazienda se linosservanza si protrae. In caso di Rapporto non veritiero o incompleto è prevista una sanzione pecuniaria da 1000 a 5000 euro.
Fino 30 aprile le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del Rapporto biennale potranno allegare quello del biennio 2022/2023, integrando poi la documentazione con il nuovo Rapporto entro il termine previsto.
Le aziende che non hanno completato il caricamento dei dati del biennio scorso hanno tempo fino al 15 marzo 2026 per finire la procedura.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/02/2026 - Referendum Giustizia, Europa Verde a Viggianello con liniziativa ''Le ragioni del No''
Europa VerdeAVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, liniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dellordinamento giudiziario.
-->continua
|
|
|26/02/2026 - Vizziello (Bcc): ''Valutazione multidimensionale disabilità: meno annunci, più coerenza nelle scelte''
"Bene la formazione degli operatori. Nessuno mette in discussione limportanza della valutazione multidimensionale. Ma prima di raccontare come una svolta lintroduzione di nuovi strumenti nellarea sociale, sarebbe utile ricordare che la Basilicata non parte ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Parità, dal 1° marzo online il modello per il Rapporto 2024-2025
A partire dal primo marzo sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione Servizi Lavoro, sarà disponibile il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al b...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Approvato il contratto tra l'Azienda Sanitaria e Cliniche della Basilicata
La Asp Basilicata ha sottoscritto il contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere in regime di ricovero mediante la convenzione con la struttura privata accreditata "Policura Hospital" del gruppo 'Cliniche della Basilicata s.r.l.' La firma del...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Ricerca idrocarburi, Bochicchio: Coinvolgere Consiglio e comunità
"Siamo consapevoli che gli idrocarburi continuano a svolgere un ruolo rilevante per lo sviluppo della nostra Regione, tanto che la tenuta del sistema sanitario regionale è stata negli anni garantita anche grazie alle royalties e alle compensazioni ambientali, ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Lega Basilicata - Il 28 febbraio a Matera il Direttivo regionale
Potenza, 26 febbraio 2026 - Il 28 febbraio, alle ore 16.00 nellhotel San Domenico di Matera, si riunirà il Direttivo regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, aperto a soci, dirigenti e amministratori del movimento.
Lincontro, che vedrà l...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Basilicata. Agricoltura, Cicala: ''Dal Tavolo Verde metodo condiviso''
Quando il dialogo è autentico e responsabile, si compiono passi avanti concreti per lintera Basilicata. Lagricoltura non riguarda solo gli addetti ai lavori: significa lavoro, presidio del territorio, economia reale e coesione sociale.
Si è riunit...-->continua
|
|