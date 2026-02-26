Potenza, 26 febbraio 2026 - Il 28 febbraio, alle ore 16.00 nellhotel San Domenico di Matera, si riunirà il Direttivo regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, aperto a soci, dirigenti e amministratori del movimento.



Lincontro, che vedrà la partecipazione del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, si svolgerà alla presenza del vicesegretario federale, Claudio Durigon.



Nel corso dellassemblea saranno affrontati i principali temi dellattualità politica, oltre che alcuni aspetti organizzativi del partito, quali il tesseramento 2026 e i futuri congressi. In particolare, si discuterà del referendum sulla riforma della giustizia, a proposito del quale darà il suo contributo la senatrice Giulia Bongiorno, che si collegherà da remoto. Sarà dedicato spazio anche alle prossime elezioni amministrative e alle iniziative nazionali, tra cui la manifestazione pro ponte del 28 marzo a Messina e la manifestazione dei Patrioti in programma il 18 aprile a Milano.