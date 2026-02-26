-->

Vizziello (Bcc): ''Valutazione multidimensionale disabilità: meno annunci, più coerenza nelle scelte''

26/02/2026

"Bene la formazione degli operatori. Nessuno mette in discussione limportanza della valutazione multidimensionale. Ma prima di raccontare come una svolta lintroduzione di nuovi strumenti nellarea sociale, sarebbe utile ricordare che la Basilicata non parte da zero".



È quanto dichiara il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, con riferimento alliniziativa formativa promossa dallAssessorato alla Salute nellambito del progetto INPISTA e alla scelta di adottare le schede SVaMA e SVaMDi in ambito sociale.



"Già dal 2010 la ASP di Potenza - sottolinea Vizziello - sperimentava strumenti di seconda generazione per la presa in carico territoriale. Dal 2018 la Regione ha adottato lintera Suite interRAI per i diversi setting assistenziali - dalle cure domiciliari alla salute mentale, dalle RSA alle dimissioni ospedaliere - con strumenti validati, integrati tra loro, dotati di algoritmi interni di controllo e già pronti per il Fascicolo Sanitario Elettronico, unico sistema oggi in Italia con codifica LOINC.



"Oggi - prosegue il consigliere di BCC - invece di completare lintegrazione socio-sanitaria adottando anche per il sociale uno strumento interRAI dialogante con quelli già in uso, si sceglie la SAVAMA, uno strumento che, per quanto risulta, viene utilizzato principalmente per laccesso ai servizi residenziali, privo di algoritmi di controllo, con margini di discrezionalità nella compilazione e senza reale integrazione con il sistema sanitario regionale. Non è una questione tecnica. È una questione di visione".



"La Basilicata - conclude Vizziello - aveva in mano la possibilità di costruire un modello avanzato e unico di integrazione tra sanitario e sociale. Si sceglie invece una soluzione che rischia di frammentare ciò che era stato costruito in quindici anni di lavoro. Prima degli annunci, servirebbe coerenza. Le persone fragili non hanno bisogno di sperimentazioni improvvisate, ma di strumenti solidi, integrati e scientificamente validati".





