26/02/2026
|La Asp Basilicata ha sottoscritto il contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere in regime di ricovero mediante la convenzione con la struttura privata accreditata "Policura Hospital" del gruppo 'Cliniche della Basilicata s.r.l.' La firma dell'accordo è avvenuta alla presenza del Direttore Generale Asp Basilicata Giuseppe De Filippis, del Direttore Sanitario dell'ospedale privato Rocco Maglietta e dell'Amministratore Delegato di 'Cliniche della Basilicata' Adriano Trupo.
Policura Hospital opererà in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale per quel che riguarda le acuzie e quindi verranno garantite le attività chirurgiche di chirurgia generale e di chirurgia ortopedica mettendo a disposizione le sale operatorie della propria struttura e 60 posti letto equamente suddivisi tra le due aree. La convenzione scaturisce dalla volontà dell'Azienda Sanitaria di Potenza-e della Regione Basilicata- di arginare il fenomeno della mobilità passiva, consentendo così ai pazienti lucani di usufruire di prestazioni chirurgiche in loco senza dover emigrare in altre regioni per sottoporsi ad interventi specialistici.
L'Ad di 'Cliniche della Basilicata' Adriano Trupo, soddisfatto per il traguardo raggiunto, ha sottolineato come tale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale si pone come "momento fondamentale nel percorso di crescita di Policura Hospital rappresentando non solo un riconoscimento della qualità degli standard clinici, organizzativi e tecnologici, ma soprattutto un impegno concreto verso la comunità lucana". Ai cittadini verrà garantito-aggiunge Trupo- "un accesso più ampio e tempestivo a prestazioni sanitarie di elevato livello, contribuendo a ridurre le liste dattesa e a rafforzare lofferta territoriale".
Policura Hospital si inserisce in una logica di piena complementarità rispetto al sistema sanitario regionale, per affiancarlo e rafforzarlo.
Per il Direttore Generale dell'Asp Basilicata Giuseppe De Filippis "la contrattualizzazione della neonata struttura di cura rafforza lofferta sanitaria regionale con l'obiettivo di ridurre la mobilità passiva verso altre Regioni.
