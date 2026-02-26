-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Agricoltura, Cicala: ''Dal Tavolo Verde metodo condiviso''
26/02/2026
|Quando il dialogo è autentico e responsabile, si compiono passi avanti concreti per lintera Basilicata. Lagricoltura non riguarda solo gli addetti ai lavori: significa lavoro, presidio del territorio, economia reale e coesione sociale.
Si è riunito il Tavolo Verde presso il Dipartimento regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla presenza delle organizzazioni di categoria. Al centro del confronto il bando SRD01 del CSR Basilicata 20232027, dedicato agli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende, con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro .
Lintervento punta a rafforzare la competitività delle imprese agricole lucane, sostenendo investimenti orientati allinnovazione, alla tecnologia, alla digitalizzazione e al miglioramento delle performance ambientali e climatiche, con particolare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse naturali, a partire dallacqua . Il sostegno, pari al 65% dellinvestimento e al 75% per i giovani agricoltori, consentirà alle aziende di affrontare con maggiore solidità le sfide dei mercati e dellattuale congiuntura economica.
Nel corso dellincontro è stato inoltre approfondito il percorso per la sottoscrizione del Protocollo dIntesa tra Regione Basilicata e Commissione regionale ABI, finalizzato a favorire laccesso al credito delle imprese agricole impegnate negli investimenti del CSR 20232027 . Un passaggio strategico, alla luce delle difficoltà registrate negli anni precedenti nellaccesso ai finanziamenti bancari, che hanno spesso inciso sulla piena realizzazione degli interventi programmati .
Il Tavolo ha rappresentato non solo un momento di informazione e coordinamento, ma anche uno spazio di confronto aperto sulle criticità ancora presenti e sulle possibili soluzioni da costruire insieme. È stato condiviso un metodo di lavoro che prevede, nei prossimi dieci giorni, linvio da parte delle organizzazioni agricole di ulteriori osservazioni e proposte migliorative, al fine di rafforzare la qualità e lefficacia degli strumenti messi in campo.
Sono soddisfatto del clima costruttivo registrato oggi ha concluso Cicala . Solo attraverso una collaborazione leale tra istituzioni e rappresentanze del mondo agricolo possiamo tradurre la programmazione in risultati concreti per le imprese e per tutta la comunità regionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/02/2026 - Referendum Giustizia, Europa Verde a Viggianello con liniziativa ''Le ragioni del No''
Europa VerdeAVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, liniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dellordinamento giudiziario.
-->continua
|
|
|26/02/2026 - Vizziello (Bcc): ''Valutazione multidimensionale disabilità: meno annunci, più coerenza nelle scelte''
"Bene la formazione degli operatori. Nessuno mette in discussione limportanza della valutazione multidimensionale. Ma prima di raccontare come una svolta lintroduzione di nuovi strumenti nellarea sociale, sarebbe utile ricordare che la Basilicata non parte ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Parità, dal 1° marzo online il modello per il Rapporto 2024-2025
A partire dal primo marzo sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione Servizi Lavoro, sarà disponibile il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al b...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Approvato il contratto tra l'Azienda Sanitaria e Cliniche della Basilicata
La Asp Basilicata ha sottoscritto il contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere in regime di ricovero mediante la convenzione con la struttura privata accreditata "Policura Hospital" del gruppo 'Cliniche della Basilicata s.r.l.' La firma del...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Ricerca idrocarburi, Bochicchio: Coinvolgere Consiglio e comunità
"Siamo consapevoli che gli idrocarburi continuano a svolgere un ruolo rilevante per lo sviluppo della nostra Regione, tanto che la tenuta del sistema sanitario regionale è stata negli anni garantita anche grazie alle royalties e alle compensazioni ambientali, ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Lega Basilicata - Il 28 febbraio a Matera il Direttivo regionale
Potenza, 26 febbraio 2026 - Il 28 febbraio, alle ore 16.00 nellhotel San Domenico di Matera, si riunirà il Direttivo regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, aperto a soci, dirigenti e amministratori del movimento.
Lincontro, che vedrà l...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Basilicata. Agricoltura, Cicala: ''Dal Tavolo Verde metodo condiviso''
Quando il dialogo è autentico e responsabile, si compiono passi avanti concreti per lintera Basilicata. Lagricoltura non riguarda solo gli addetti ai lavori: significa lavoro, presidio del territorio, economia reale e coesione sociale.
Si è riunit...-->continua
|
|