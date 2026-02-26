-->

Basilicata. Agricoltura, Cicala: ''Dal Tavolo Verde metodo condiviso''

26/02/2026

Quando il dialogo è autentico e responsabile, si compiono passi avanti concreti per lintera Basilicata. Lagricoltura non riguarda solo gli addetti ai lavori: significa lavoro, presidio del territorio, economia reale e coesione sociale.

Si è riunito il Tavolo Verde presso il Dipartimento regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla presenza delle organizzazioni di categoria. Al centro del confronto il bando SRD01 del CSR Basilicata 20232027, dedicato agli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende, con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro .

Lintervento punta a rafforzare la competitività delle imprese agricole lucane, sostenendo investimenti orientati allinnovazione, alla tecnologia, alla digitalizzazione e al miglioramento delle performance ambientali e climatiche, con particolare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse naturali, a partire dallacqua . Il sostegno, pari al 65% dellinvestimento e al 75% per i giovani agricoltori, consentirà alle aziende di affrontare con maggiore solidità le sfide dei mercati e dellattuale congiuntura economica.

Nel corso dellincontro è stato inoltre approfondito il percorso per la sottoscrizione del Protocollo dIntesa tra Regione Basilicata e Commissione regionale ABI, finalizzato a favorire laccesso al credito delle imprese agricole impegnate negli investimenti del CSR 20232027 . Un passaggio strategico, alla luce delle difficoltà registrate negli anni precedenti nellaccesso ai finanziamenti bancari, che hanno spesso inciso sulla piena realizzazione degli interventi programmati .

Il Tavolo ha rappresentato non solo un momento di informazione e coordinamento, ma anche uno spazio di confronto aperto sulle criticità ancora presenti e sulle possibili soluzioni da costruire insieme. È stato condiviso un metodo di lavoro che prevede, nei prossimi dieci giorni, linvio da parte delle organizzazioni agricole di ulteriori osservazioni e proposte migliorative, al fine di rafforzare la qualità e lefficacia degli strumenti messi in campo.

Sono soddisfatto del clima costruttivo registrato oggi  ha concluso Cicala . Solo attraverso una collaborazione leale tra istituzioni e rappresentanze del mondo agricolo possiamo tradurre la programmazione in risultati concreti per le imprese e per tutta la comunità regionale.



