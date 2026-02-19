In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 8 del 2014. Senza tale intervento, la disposizione non è concretamente applicabile.







Desidero ribadire che la Giunta non procederà alladozione di alcun provvedimento attuativo in tal senso. Ritengo, inoltre, che la norma in questione non debba trovare applicazione e per questo motivo mi riservo di proporne labrogazione in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, insieme ad altre misure che prevedano aumenti di spesa per gli amministratori.







La responsabilità istituzionale impone equilibrio, rigore e attenzione nellutilizzo delle risorse pubbliche. Su questo principio la mia posizione è chiara e coerente. Non è stato disposto alcun aumento dellindennità per gli Amministratori dellATER.







Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.