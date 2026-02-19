-->
La voce della Politica
|Ater, precisazioni del presidente Bardi
19/02/2026
|In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 8 del 2014. Senza tale intervento, la disposizione non è concretamente applicabile.
Desidero ribadire che la Giunta non procederà alladozione di alcun provvedimento attuativo in tal senso. Ritengo, inoltre, che la norma in questione non debba trovare applicazione e per questo motivo mi riservo di proporne labrogazione in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, insieme ad altre misure che prevedano aumenti di spesa per gli amministratori.
La responsabilità istituzionale impone equilibrio, rigore e attenzione nellutilizzo delle risorse pubbliche. Su questo principio la mia posizione è chiara e coerente. Non è stato disposto alcun aumento dellindennità per gli Amministratori dellATER.
Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.
|