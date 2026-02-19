È stata riaperta al transito, lungo la SS658 Potenza-Melfi, la galleria Cardinale, nel territorio comunale di Melfi, al termine dellintervento di manutenzione programmata eseguito da Anas. Con la conclusione delle attività e la rimozione delle deviazioni provvisorie, il tunnel è tornato pienamente fruibile per la circolazione veicolare, ripristinando la regolarità dei collegamenti lungo unarteria rilevante per la mobilità regionale e interprovinciale.



"Questa riapertura non è solo la fine di un cantiere ma il ripristino di una continuità infrastrutturale che incide sulla vita quotidiana di lavoratori, imprese e comunità locali. Restituire piena funzionalità a un nodo sensibile della SS658 significa rafforzare laffidabilità della rete e intervenire in modo strutturale su sicurezza e solidità nel tempo, con una visione che guarda alla manutenzione come leva di sviluppo e non come semplice risposta allemergenza. Il prossimo obiettivo è rendere fruibile completamente il viadotto Seminiello, su cui ci sono dei lavori in corso", ha dichiarato lassessore alle Infrastrutture e vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, presente alla riapertura insieme al responsabile della Struttura territoriale Anas Basilicata, Giancarlo Luongo, al sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, ai vertici delle forze dellordine locali e ai vigili del fuoco.



La galleria era stata chiusa nel 2022 per ragioni di sicurezza, a causa di una lesione longitudinale della calotta che ha richiesto una profonda opera di risanamento. I lavori sono stati consegnati nel febbraio 2025. Lintervento, per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro, ha riguardato il consolidamento della struttura esistente e la realizzazione di una nuova calotta in cemento armato con le relative opere di fondazione. Tra le lavorazioni eseguite, fa sapere Anas, rientrano anche limpermeabilizzazione della struttura e linstallazione di un nuovo sistema di drenaggio delle acque, finalizzati a migliorare le condizioni di esercizio e la resilienza dellinfrastruttura nel tempo. È già programmata, inoltre, la realizzazione di un ulteriore intervento (non oggetto dellappalto principale concluso) per linstallazione di un impianto di illuminazione, destinato ad aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e il comfort di guida lungo il tratto interessato. Il completamento delle opere consente ora di eliminare le deviazioni attivate durante le fasi di intervento e di restituire alla piena funzionalità un segmento viario rilevante per la mobilità dellarea del Vulture-Melfese e per i collegamenti con il capoluogo regionale.



"Ringrazio Anas per la collaborazione istituzionale e operativa che ha consentito di portare a termine un intervento complesso e necessario. Le riaperture che stanno interessando la rete stradale lucana - ha concluso Pepe - sono il segnale di un lavoro progressivo di messa in sicurezza e riqualificazione che stiamo portando avanti con continuità. Lobiettivo è accompagnare questi risultati con un programma organico di potenziamento e adeguamento funzionale della viabilità regionale, capace di integrare manutenzione, ammodernamento tecnologico e pianificazione infrastrutturale in una prospettiva di medio-lungo periodo".



