La voce della Politica
|Riaperta la galleria Cardinale sulla SS658
19/02/2026
|È stata riaperta al transito, lungo la SS658 Potenza-Melfi, la galleria Cardinale, nel territorio comunale di Melfi, al termine dellintervento di manutenzione programmata eseguito da Anas. Con la conclusione delle attività e la rimozione delle deviazioni provvisorie, il tunnel è tornato pienamente fruibile per la circolazione veicolare, ripristinando la regolarità dei collegamenti lungo unarteria rilevante per la mobilità regionale e interprovinciale.
"Questa riapertura non è solo la fine di un cantiere ma il ripristino di una continuità infrastrutturale che incide sulla vita quotidiana di lavoratori, imprese e comunità locali. Restituire piena funzionalità a un nodo sensibile della SS658 significa rafforzare laffidabilità della rete e intervenire in modo strutturale su sicurezza e solidità nel tempo, con una visione che guarda alla manutenzione come leva di sviluppo e non come semplice risposta allemergenza. Il prossimo obiettivo è rendere fruibile completamente il viadotto Seminiello, su cui ci sono dei lavori in corso", ha dichiarato lassessore alle Infrastrutture e vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, presente alla riapertura insieme al responsabile della Struttura territoriale Anas Basilicata, Giancarlo Luongo, al sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, ai vertici delle forze dellordine locali e ai vigili del fuoco.
La galleria era stata chiusa nel 2022 per ragioni di sicurezza, a causa di una lesione longitudinale della calotta che ha richiesto una profonda opera di risanamento. I lavori sono stati consegnati nel febbraio 2025. Lintervento, per un investimento complessivo di circa 3,2 milioni di euro, ha riguardato il consolidamento della struttura esistente e la realizzazione di una nuova calotta in cemento armato con le relative opere di fondazione. Tra le lavorazioni eseguite, fa sapere Anas, rientrano anche limpermeabilizzazione della struttura e linstallazione di un nuovo sistema di drenaggio delle acque, finalizzati a migliorare le condizioni di esercizio e la resilienza dellinfrastruttura nel tempo. È già programmata, inoltre, la realizzazione di un ulteriore intervento (non oggetto dellappalto principale concluso) per linstallazione di un impianto di illuminazione, destinato ad aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e il comfort di guida lungo il tratto interessato. Il completamento delle opere consente ora di eliminare le deviazioni attivate durante le fasi di intervento e di restituire alla piena funzionalità un segmento viario rilevante per la mobilità dellarea del Vulture-Melfese e per i collegamenti con il capoluogo regionale.
"Ringrazio Anas per la collaborazione istituzionale e operativa che ha consentito di portare a termine un intervento complesso e necessario. Le riaperture che stanno interessando la rete stradale lucana - ha concluso Pepe - sono il segnale di un lavoro progressivo di messa in sicurezza e riqualificazione che stiamo portando avanti con continuità. Lobiettivo è accompagnare questi risultati con un programma organico di potenziamento e adeguamento funzionale della viabilità regionale, capace di integrare manutenzione, ammodernamento tecnologico e pianificazione infrastrutturale in una prospettiva di medio-lungo periodo".
