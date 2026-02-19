-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

SmartPaper, Aliandro: Risultato importante per lavoratori lucani

19/02/2026

Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete

"Apprendo con grande soddisfazione la notizia del felice epilogo della vicenda Smart Paper. La salvaguardia di tutti i 382 posti di lavoro, il mantenimento delle retribuzioni e la conferma della sede operativa a Potenza rappresentano un risultato concreto e di grande valore per i lavoratori e le loro famiglie."

Così Gianuario Aliandro commenta l'esito del Tavolo convocato in Regione Basilicata sulla vertenza Smart Paper, e aggiunge:

"Voglio rivolgere un sincero apprezzamento all'assessore Franco Cupparo, che ha condotto con determinazione e senso di responsabilità un percorso lungo e complesso, senza mai arretrare di un passo rispetto agli obiettivi fondamentali: nessun trasferimento di lavoratori, nessuna perdita di reddito. Un impegno mantenuto.

In un momento difficile per molti comparti produttivi  conclude Aliandro - questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete. È questo il metodo giusto per tutelare il lavoro in Basilicata."




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/02/2026 - Ater, precisazioni del presidente Bardi

In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 8...-->continua
19/02/2026 - Prevenzione, Lacorazza: numeri incoraggianti, fare di più e meglio

Sono certamente numeri incoraggianti e positivi quelli della campagna di prevenzione e screening del tumore alla prostata. Risultati che spingono a fare ancora di più sul fronte della prevenzione, ambito su cui bisogna investire in maniera ancora più rilevant...-->continua
19/02/2026 - Arlab, richiesta audizione su utilizzo delle graduatorie

Ci siamo già più volte interessate delle sorti degli idonei nelle graduatorie dei concorsi della regione Basilicata, che attendono da troppo tempo che gli venga riconosciuto il merito e il diritto al lavoro. Tra loro ci sono anche gli idonei delle graduatorie ...-->continua
19/02/2026 - Il Presidente Bardi riceve lavv. Sannino

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa ...-->continua
19/02/2026 - Riaperta la galleria Cardinale sulla SS658

È stata riaperta al transito, lungo la SS658 Potenza-Melfi, la galleria Cardinale, nel territorio comunale di Melfi, al termine dellintervento di manutenzione programmata eseguito da Anas. Con la conclusione delle attività e la rimozione delle deviazioni ...-->continua
19/02/2026 - SmartPaper, Aliandro: Risultato importante per lavoratori lucani

Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete

"Apprendo con grande so...-->continua
19/02/2026 - Bolognetti: a proposito di Chiorazzo, della CGIL e dellantidemocrazia

In Basilicata, il buon Angelo Chiorazzo e insospettabili esponenti politici e membri di un sindacato, che è stato ed è parastato, come la CGIL, sembrano impegnati in un affannoso inseguimento della tartufesca casta grillina. Verrebbe da ridere se non ci fosse ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo