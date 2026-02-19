-->
|
La voce della Politica
|SmartPaper, Aliandro: Risultato importante per lavoratori lucani
19/02/2026
|Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete
"Apprendo con grande soddisfazione la notizia del felice epilogo della vicenda Smart Paper. La salvaguardia di tutti i 382 posti di lavoro, il mantenimento delle retribuzioni e la conferma della sede operativa a Potenza rappresentano un risultato concreto e di grande valore per i lavoratori e le loro famiglie."
Così Gianuario Aliandro commenta l'esito del Tavolo convocato in Regione Basilicata sulla vertenza Smart Paper, e aggiunge:
"Voglio rivolgere un sincero apprezzamento all'assessore Franco Cupparo, che ha condotto con determinazione e senso di responsabilità un percorso lungo e complesso, senza mai arretrare di un passo rispetto agli obiettivi fondamentali: nessun trasferimento di lavoratori, nessuna perdita di reddito. Un impegno mantenuto.
In un momento difficile per molti comparti produttivi conclude Aliandro - questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete. È questo il metodo giusto per tutelare il lavoro in Basilicata."
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/02/2026 - Ater, precisazioni del presidente Bardi
In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 8...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Prevenzione, Lacorazza: numeri incoraggianti, fare di più e meglio
Sono certamente numeri incoraggianti e positivi quelli della campagna di prevenzione e screening del tumore alla prostata. Risultati che spingono a fare ancora di più sul fronte della prevenzione, ambito su cui bisogna investire in maniera ancora più rilevant...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Arlab, richiesta audizione su utilizzo delle graduatorie
Ci siamo già più volte interessate delle sorti degli idonei nelle graduatorie dei concorsi della regione Basilicata, che attendono da troppo tempo che gli venga riconosciuto il merito e il diritto al lavoro. Tra loro ci sono anche gli idonei delle graduatorie ...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Il Presidente Bardi riceve lavv. Sannino
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa ...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Riaperta la galleria Cardinale sulla SS658
È stata riaperta al transito, lungo la SS658 Potenza-Melfi, la galleria Cardinale, nel territorio comunale di Melfi, al termine dellintervento di manutenzione programmata eseguito da Anas. Con la conclusione delle attività e la rimozione delle deviazioni ...-->continua
|
|
|19/02/2026 - SmartPaper, Aliandro: Risultato importante per lavoratori lucani
Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete
"Apprendo con grande so...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Bolognetti: a proposito di Chiorazzo, della CGIL e dellantidemocrazia
In Basilicata, il buon Angelo Chiorazzo e insospettabili esponenti politici e membri di un sindacato, che è stato ed è parastato, come la CGIL, sembrano impegnati in un affannoso inseguimento della tartufesca casta grillina. Verrebbe da ridere se non ci fosse ...-->continua
|
|