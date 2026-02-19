Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete



"Apprendo con grande soddisfazione la notizia del felice epilogo della vicenda Smart Paper. La salvaguardia di tutti i 382 posti di lavoro, il mantenimento delle retribuzioni e la conferma della sede operativa a Potenza rappresentano un risultato concreto e di grande valore per i lavoratori e le loro famiglie."



Così Gianuario Aliandro commenta l'esito del Tavolo convocato in Regione Basilicata sulla vertenza Smart Paper, e aggiunge:



"Voglio rivolgere un sincero apprezzamento all'assessore Franco Cupparo, che ha condotto con determinazione e senso di responsabilità un percorso lungo e complesso, senza mai arretrare di un passo rispetto agli obiettivi fondamentali: nessun trasferimento di lavoratori, nessuna perdita di reddito. Un impegno mantenuto.



In un momento difficile per molti comparti produttivi  conclude Aliandro - questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete. È questo il metodo giusto per tutelare il lavoro in Basilicata."



