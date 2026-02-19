Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato nel territorio della Basilicata. Al centro del colloquio la volontà comune di consolidare un asse istituzionale solido, capace di blindare lazione della Pubblica Amministrazione sotto lo scudo della legalità e della trasparenza. Ho espresso alla dottoressa Sannino i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ha detto il Presidente a margine dellincontro. La sua competenza e il suo prestigio professionale  ha aggiunto Bardi  rappresentano una garanzia preziosa per la Basilicata. In una fase storica come quella che stiamo attraversando, segnata dalle sfide del PNRR e dalla necessità di una gestione amministrativa impeccabile, lAvvocatura dello Stato si conferma un presidio di legalità imprescindibile.

Durante il confronto, il Presidente ha ribadito limportanza della collaborazione tra gli uffici regionali e lAvvocatura Distrettuale, strumento essenziale per prevenire il contenzioso e garantire la corretta applicazione delle norme a tutela dellinteresse pubblico. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco  ha concluso Bardi  con lobiettivo comune di difendere il territorio e assicurare che ogni atto sia sempre improntato al massimo rigore giuridico. La Basilicata ha bisogno di riferimenti solidi. E la presenza della dottoressa Sannino a Potenza va esattamente in questa direzione. LAvvocata Sannino, che succede nellincarico a Domenico Mutino, ha ringraziato il Presidente per laccoglienza, confermando la piena disponibilità dellUfficio legale dello Stato a un dialogo costante e costruttivo con lamministrazione regionale.