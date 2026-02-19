-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Il Presidente Bardi riceve lavv. Sannino

19/02/2026

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato nel territorio della Basilicata. Al centro del colloquio la volontà comune di consolidare un asse istituzionale solido, capace di blindare lazione della Pubblica Amministrazione sotto lo scudo della legalità e della trasparenza. Ho espresso alla dottoressa Sannino i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ha detto il Presidente a margine dellincontro. La sua competenza e il suo prestigio professionale  ha aggiunto Bardi  rappresentano una garanzia preziosa per la Basilicata. In una fase storica come quella che stiamo attraversando, segnata dalle sfide del PNRR e dalla necessità di una gestione amministrativa impeccabile, lAvvocatura dello Stato si conferma un presidio di legalità imprescindibile.
Durante il confronto, il Presidente ha ribadito limportanza della collaborazione tra gli uffici regionali e lAvvocatura Distrettuale, strumento essenziale per prevenire il contenzioso e garantire la corretta applicazione delle norme a tutela dellinteresse pubblico. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco  ha concluso Bardi  con lobiettivo comune di difendere il territorio e assicurare che ogni atto sia sempre improntato al massimo rigore giuridico. La Basilicata ha bisogno di riferimenti solidi. E la presenza della dottoressa Sannino a Potenza va esattamente in questa direzione. LAvvocata Sannino, che succede nellincarico a Domenico Mutino, ha ringraziato il Presidente per laccoglienza, confermando la piena disponibilità dellUfficio legale dello Stato a un dialogo costante e costruttivo con lamministrazione regionale.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/02/2026 - Ater, precisazioni del presidente Bardi

In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 8...-->continua
19/02/2026 - Prevenzione, Lacorazza: numeri incoraggianti, fare di più e meglio

Sono certamente numeri incoraggianti e positivi quelli della campagna di prevenzione e screening del tumore alla prostata. Risultati che spingono a fare ancora di più sul fronte della prevenzione, ambito su cui bisogna investire in maniera ancora più rilevant...-->continua
19/02/2026 - Arlab, richiesta audizione su utilizzo delle graduatorie

Ci siamo già più volte interessate delle sorti degli idonei nelle graduatorie dei concorsi della regione Basilicata, che attendono da troppo tempo che gli venga riconosciuto il merito e il diritto al lavoro. Tra loro ci sono anche gli idonei delle graduatorie ...-->continua
19/02/2026 - Il Presidente Bardi riceve lavv. Sannino

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa ...-->continua
19/02/2026 - Riaperta la galleria Cardinale sulla SS658

È stata riaperta al transito, lungo la SS658 Potenza-Melfi, la galleria Cardinale, nel territorio comunale di Melfi, al termine dellintervento di manutenzione programmata eseguito da Anas. Con la conclusione delle attività e la rimozione delle deviazioni ...-->continua
19/02/2026 - SmartPaper, Aliandro: Risultato importante per lavoratori lucani

Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete

"Apprendo con grande so...-->continua
19/02/2026 - Bolognetti: a proposito di Chiorazzo, della CGIL e dellantidemocrazia

In Basilicata, il buon Angelo Chiorazzo e insospettabili esponenti politici e membri di un sindacato, che è stato ed è parastato, come la CGIL, sembrano impegnati in un affannoso inseguimento della tartufesca casta grillina. Verrebbe da ridere se non ci fosse ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo