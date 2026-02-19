-->
|
La voce della Politica
|Il Presidente Bardi riceve lavv. Sannino
19/02/2026
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato nel territorio della Basilicata. Al centro del colloquio la volontà comune di consolidare un asse istituzionale solido, capace di blindare lazione della Pubblica Amministrazione sotto lo scudo della legalità e della trasparenza. Ho espresso alla dottoressa Sannino i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ha detto il Presidente a margine dellincontro. La sua competenza e il suo prestigio professionale ha aggiunto Bardi rappresentano una garanzia preziosa per la Basilicata. In una fase storica come quella che stiamo attraversando, segnata dalle sfide del PNRR e dalla necessità di una gestione amministrativa impeccabile, lAvvocatura dello Stato si conferma un presidio di legalità imprescindibile.
Durante il confronto, il Presidente ha ribadito limportanza della collaborazione tra gli uffici regionali e lAvvocatura Distrettuale, strumento essenziale per prevenire il contenzioso e garantire la corretta applicazione delle norme a tutela dellinteresse pubblico. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco ha concluso Bardi con lobiettivo comune di difendere il territorio e assicurare che ogni atto sia sempre improntato al massimo rigore giuridico. La Basilicata ha bisogno di riferimenti solidi. E la presenza della dottoressa Sannino a Potenza va esattamente in questa direzione. LAvvocata Sannino, che succede nellincarico a Domenico Mutino, ha ringraziato il Presidente per laccoglienza, confermando la piena disponibilità dellUfficio legale dello Stato a un dialogo costante e costruttivo con lamministrazione regionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/02/2026 - Ater, precisazioni del presidente Bardi
In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 8...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Prevenzione, Lacorazza: numeri incoraggianti, fare di più e meglio
Sono certamente numeri incoraggianti e positivi quelli della campagna di prevenzione e screening del tumore alla prostata. Risultati che spingono a fare ancora di più sul fronte della prevenzione, ambito su cui bisogna investire in maniera ancora più rilevant...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Arlab, richiesta audizione su utilizzo delle graduatorie
Ci siamo già più volte interessate delle sorti degli idonei nelle graduatorie dei concorsi della regione Basilicata, che attendono da troppo tempo che gli venga riconosciuto il merito e il diritto al lavoro. Tra loro ci sono anche gli idonei delle graduatorie ...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Il Presidente Bardi riceve lavv. Sannino
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa ...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Riaperta la galleria Cardinale sulla SS658
È stata riaperta al transito, lungo la SS658 Potenza-Melfi, la galleria Cardinale, nel territorio comunale di Melfi, al termine dellintervento di manutenzione programmata eseguito da Anas. Con la conclusione delle attività e la rimozione delle deviazioni ...-->continua
|
|
|19/02/2026 - SmartPaper, Aliandro: Risultato importante per lavoratori lucani
Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete
"Apprendo con grande so...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Bolognetti: a proposito di Chiorazzo, della CGIL e dellantidemocrazia
In Basilicata, il buon Angelo Chiorazzo e insospettabili esponenti politici e membri di un sindacato, che è stato ed è parastato, come la CGIL, sembrano impegnati in un affannoso inseguimento della tartufesca casta grillina. Verrebbe da ridere se non ci fosse ...-->continua
|
|