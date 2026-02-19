-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Arlab, richiesta audizione su utilizzo delle graduatorie

19/02/2026

Ci siamo già più volte interessate delle sorti degli idonei nelle graduatorie dei concorsi della regione Basilicata, che attendono da troppo tempo che gli venga riconosciuto il merito e il diritto al lavoro. Tra loro ci sono anche gli idonei delle graduatorie a tempo indeterminato di Arlab, persone che, ad oggi, non hanno certezze nè sullo scorrimento delle stesse da parte di Arlab, nè sulleventuale utilizzo da parte di altri enti.

Nei giorni scorsi abbiamo già chiesto laudizione della direttrice generale di ARLAB, Maria Rosaria Sabia, perché riteniamo indispensabile fare chiarezza sulle scelte che stanno determinando questo blocco. Dopo la nota del Comitato, quella richiesta diventa ancora più urgente e non può restare senza risposta.

Occorre, infatti, che ARLAB fornisca risposte chiare sullo stato delle graduatorie e sui profili interessati, sui tempi previsti per eventuali scorrimenti e sulle motivazioni che, fino ad oggi, hanno impedito di procedere. È fondamentale comprendere perché non sia stato attivato, come già avvenuto per i concorsi della Regione Basilicata, il ricorso alle convenzioni con altri enti pubblici, così da consentire lutilizzo delle graduatorie e dare una prospettiva concreta agli idonei. Chiediamo inoltre un chiarimento puntuale sul nuovo PIAO e sulle scelte di programmazione del personale, per un ente regionale così strategico per la Basilicata.

Il punto politico riguarda la credibilità delle istituzioni. Se la Basilicata forma competenze e seleziona professionalità con procedure pubbliche, non può poi lasciare quelle stesse persone in una condizione di attesa indefinita, con effetti pesanti sulla vita quotidiana, sul lavoro e sulle scelte familiari. La pubblica amministrazione deve essere trasparente e coerente, soprattutto quando parla di assunzioni e organizzazione del personale.

Per questo, in audizione chiederemo un quadro completo e verificabile. Vogliamo sapere quali decisioni siano state assunte, quali passaggi manchino, quali siano le responsabilità amministrative e politiche che hanno portato allo stallo e quali siano i tempi reali per uscire da questa impasse. Chiediamo anche che si faccia chiarezza sul rapporto tra programmazione e fabbisogni effettivi, perché senza numeri e motivazioni ogni discussione resta nel vago e a pagare sono sempre gli stessi.

Riteniamo inoltre doveroso che Arlab e la Regione aprano un canale di interlocuzione serio con il Comitato idonei, perché la trasparenza non è un favore, ma un obbligo. Quando si parla di graduatorie e futuro lavorativo, servono parole nette e una comunicazione istituzionale che non generi confusione.

Il lavoro pubblico non è un favore e non può diventare una promessa rinviata. Continueremo a incalzare ARLAB e la Giunta regionale finché non arriveranno risposte chiare e concrete, nel rispetto di legalità e merito, a tutela degli idonei e della qualità dei servizi che la Basilicata deve garantire.

Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali  Movimento 5 Stelle Basilicata)



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/02/2026 - Ater, precisazioni del presidente Bardi

In relazione alle notizie di stampa diffuse in queste ore, è opportuno chiarire che la norma in questione richiede lazione della Giunta regionale, anche attraverso i suoi uffici, nella determinazione dellindennità sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 8...-->continua
19/02/2026 - Prevenzione, Lacorazza: numeri incoraggianti, fare di più e meglio

Sono certamente numeri incoraggianti e positivi quelli della campagna di prevenzione e screening del tumore alla prostata. Risultati che spingono a fare ancora di più sul fronte della prevenzione, ambito su cui bisogna investire in maniera ancora più rilevant...-->continua
19/02/2026 - Arlab, richiesta audizione su utilizzo delle graduatorie

Ci siamo già più volte interessate delle sorti degli idonei nelle graduatorie dei concorsi della regione Basilicata, che attendono da troppo tempo che gli venga riconosciuto il merito e il diritto al lavoro. Tra loro ci sono anche gli idonei delle graduatorie ...-->continua
19/02/2026 - Il Presidente Bardi riceve lavv. Sannino

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina la visita di Maria Cira Sannino, da pochi giorni insediatasi al vertice dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, lufficio che assicura la consulenza legale e la difesa ...-->continua
19/02/2026 - Riaperta la galleria Cardinale sulla SS658

È stata riaperta al transito, lungo la SS658 Potenza-Melfi, la galleria Cardinale, nel territorio comunale di Melfi, al termine dellintervento di manutenzione programmata eseguito da Anas. Con la conclusione delle attività e la rimozione delle deviazioni ...-->continua
19/02/2026 - SmartPaper, Aliandro: Risultato importante per lavoratori lucani

Il Consigliere regionale di Fi si complimenta con lassessore Cupparo per tenacia e impegno. Questo risultato dimostra che il dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese, sindacati e territorio può portare a soluzioni concrete

"Apprendo con grande so...-->continua
19/02/2026 - Bolognetti: a proposito di Chiorazzo, della CGIL e dellantidemocrazia

In Basilicata, il buon Angelo Chiorazzo e insospettabili esponenti politici e membri di un sindacato, che è stato ed è parastato, come la CGIL, sembrano impegnati in un affannoso inseguimento della tartufesca casta grillina. Verrebbe da ridere se non ci fosse ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo