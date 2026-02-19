In Basilicata, il buon Angelo Chiorazzo e insospettabili esponenti politici e membri di un sindacato, che è stato ed è parastato, come la CGIL, sembrano impegnati in un affannoso inseguimento della tartufesca casta grillina. Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere e se non avessi la certezza che questa gara a chi è più puro, a chi è più anticasta non porterà nulla di buono, se non la ulteriore e definitiva demolizione e rovina delle nostre Istituzioni.

State inseguendo i predicatori delluno vale uno, che hanno poi optato per un più conveniente io so io e voi vedi, ad esempio, lex ministro Di Maio, disperso da tempo nel Golfo di Napoli, che con la sua sagacia avrà scambiato per il Golfo Persico.

State rincorrendo quelli che prima hanno proposto il limite dei due mandati e poi si son scannati pur di tornare in Parlamento.

State cercando di assomigliare agli apritori di scatolette, che in fretta, volendo seguire il loro pensiero avariato, si son infilati nella scatoletta e lhanno ermeticamente richiusa.

La loro imbarazzante non politica, sia chiaro, non è mai stata la mia. Son lontano anni luce da gente che vorrebbe demolire lart. 67 della Costituzione e che ha reso il Parlamento un orpello riducendone i membri.

A lor signori, che facevano gli alfieri dellanticasta mentre essi stessi, in base alle loro logiche, si facevano casta, ho sempre risposto che il problema era la montante antidemocrazia (non solo in Italia) e il montante anti-stato di diritto. Vi siete mai chiesti come mai questa schiatta di parvenu, proveniente in larga parte dai partiti della cosiddetta 1a Repubblica, abbia giocato a colpire la rappresentanza e il mai pienamente applicato art. 49 e non abbia detto una parola, una soltanto, su un parlamento fatto di nominati? Fareste bene a chiedervelo e a riflettere con attenzione su quanto ormai gli organi assembleari siano stati ridotti a parcheggi e bivacchi per manipoli e di fatto contino poco o nulla. Eviterò di tornare sul poco edificante spettacolo offerto da Angelo Chiorazzo, custode dellaltrui moralità, in consiglio regionale. Lasciatemi dire, però, che evidentemente il nostro, per una imperscrutabile ragione, deve essere piuttosto nervoso e che probabilmente il virus penta-stellare deve averlo contagiato in maniera quasi permanente. Al Chiorazzo apprendista stregone posso solo augurare di non far la fine di Topolino.

Che dire? A quanto pare il passato recente poco ha insegnato a una parte consistente del nostro ceto dirigente. Vedere, poi, chi secondo le logiche grilline è ritenuto casta cavalcare quelle logiche, fa semplicemente ridere. Ecco, per questi ed altri motivi parlo di casta degli anticasta.

Sveglia! Vi state facendo di nuovo abbindolare da gente che doveva aprir scatolette di tonno ed è diventata essa stessa tonno, ma della peggiore qualità e per giunta avariato.

Di Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei Club Pannella, iscritto allOdg e alla FNSI