-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Napoli: Espressioni gravissime contro assessore Latronico

16/02/2026

Quanto accaduto oggi nellAula del Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara, ferma e profondamente istituzionale. Durante una pausa del dibattito consiliare, allindirizzo dellAssessore Cosimo Latronico sono state pronunciate espressioni gravissime, quali delinquente, farabutto e linaccettabile minaccia ti prendo a schiaffi. Si tratta di parole che travalicano in modo evidente il perimetro del confronto politico, anche quando questo sia duro o particolarmente acceso, per collocarsi su un piano che non può trovare spazio allinterno di unAula istituzionale. Lo dichiara il capogruppo di FDI, Michele Napoli, che aggiunge:

Il Consiglio regionale è il luogo della rappresentanza democratica dei cittadini lucani. È il luogo del confronto tra visioni politiche diverse. È il luogo della critica, anche severa. Non potrà mai essere il luogo dellinsulto personale o, peggio ancora, dellintimidazione verbale. Fratelli dItalia ritiene doveroso affermare con chiarezza che il rispetto delle Istituzioni e delle persone che le rappresentano non è un principio negoziabile. Difendere il decoro dellAula significa difendere la credibilità della politica agli occhi dei cittadini.

Esprimiamo piena solidarietà istituzionale allAssessore Cosimo Latronico, certi che continuerà a svolgere il proprio ruolo con equilibrio, senso dello Stato e spirito di servizio verso la comunità lucana. Al tempo stesso, rivolgiamo un richiamo forte e responsabile a tutte le forze politiche affinché il confronto torni ad essere, sempre e comunque, fondato su rispetto, responsabilità e consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi ricopre. La Basilicata  conclude Napoli - merita un dibattito politico serio, autorevole e allaltezza delle sfide che abbiamo davanti. La maggioranza continuerà a muoversi su questo solco, con determinazione, senso delle Istituzioni e rispetto assoluto dei cittadini che rappresentiamo.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
17/02/2026 - Indennità differita, ampio dibattito in Aula

Il dibattito in Aula sula provvedimento riguardante lindennità differita ha preso il via con la comunicazione del presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. A seguire lintervento dellassessore Cicale e poi anche quello dellassessore Cupparo.

Il consigliere V...-->continua
16/02/2026 - Galella (FdI): "Solidarietà a Latronico. L'Aula resti luogo di confronto serio, non di aggressioni"

"Quanto accaduto nel corso del Consiglio regionale odierno, tra lo stupore dei presenti, è inaccettabile e va condannato senza mezzi termini. Lassessore Cosimo Latronico è stato oggetto di un'aggressione verbale e di un tentativo di intimidazione fisica da pa...-->continua
16/02/2026 - Referendum costituzionale: a Potenza la presentazione del Comitato per il NO

Il giorno 17 Febbraio 2026, alle ore 17,00, presso il Polo Bibliotecario di Potenza sito in Via Don Minozzi snc, verrà presentata alla cittadinanza lArticolazione Territoriale della Basilicata del Comitato a difesa della Costituzione per il NO al referendum c...-->continua
16/02/2026 - Bochicchio (Psi): «Indennità differita, serve correggere la legge»

Nel dare atto al presidente Bardi di aver riportato buon senso e ragionevolezza sulla materia, pur condividendo il principio sulla copertura previdenziale dei consiglieri regionali, non possiamo votare la legge così come è stata concepita, non possiamo condiv...-->continua
16/02/2026 - Napoli: Espressioni gravissime contro assessore Latronico

Quanto accaduto oggi nellAula del Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara, ferma e profondamente istituzionale. Durante una pausa del dibattito consiliare, allindirizzo dellAssessore Cosimo Latronico sono state pronunciate espressioni grav...-->continua
16/02/2026 - Quarto e i parlamentari di Fratelli dItalia: piena solidarietà a Cosimo Latronico

«Quanto accaduto in Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara e netta. La dialettica politica può essere anche aspra, ma non può mai trasformarsi in attacco personale o in un clima che travalica il rispetto istituzionale», dichiara Piergiorgio Q...-->continua
16/02/2026 - Consiglio regionale, centrosinistra: solidarietà al vicepresidente Chiorazzo

I consiglieri regionali Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello esprimono ferma condanna per quanto accaduto oggi nellAula del Consiglio regionale, dove, durante una sospensione dei lavori, al vicepresidente Angelo Chiorazzo sono ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo