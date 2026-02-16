Quanto accaduto oggi nellAula del Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara, ferma e profondamente istituzionale. Durante una pausa del dibattito consiliare, allindirizzo dellAssessore Cosimo Latronico sono state pronunciate espressioni gravissime, quali delinquente, farabutto e linaccettabile minaccia ti prendo a schiaffi. Si tratta di parole che travalicano in modo evidente il perimetro del confronto politico, anche quando questo sia duro o particolarmente acceso, per collocarsi su un piano che non può trovare spazio allinterno di unAula istituzionale. Lo dichiara il capogruppo di FDI, Michele Napoli, che aggiunge:



Il Consiglio regionale è il luogo della rappresentanza democratica dei cittadini lucani. È il luogo del confronto tra visioni politiche diverse. È il luogo della critica, anche severa. Non potrà mai essere il luogo dellinsulto personale o, peggio ancora, dellintimidazione verbale. Fratelli dItalia ritiene doveroso affermare con chiarezza che il rispetto delle Istituzioni e delle persone che le rappresentano non è un principio negoziabile. Difendere il decoro dellAula significa difendere la credibilità della politica agli occhi dei cittadini.



Esprimiamo piena solidarietà istituzionale allAssessore Cosimo Latronico, certi che continuerà a svolgere il proprio ruolo con equilibrio, senso dello Stato e spirito di servizio verso la comunità lucana. Al tempo stesso, rivolgiamo un richiamo forte e responsabile a tutte le forze politiche affinché il confronto torni ad essere, sempre e comunque, fondato su rispetto, responsabilità e consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi ricopre. La Basilicata  conclude Napoli - merita un dibattito politico serio, autorevole e allaltezza delle sfide che abbiamo davanti. La maggioranza continuerà a muoversi su questo solco, con determinazione, senso delle Istituzioni e rispetto assoluto dei cittadini che rappresentiamo.



