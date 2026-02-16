«Quanto accaduto in Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara e netta. La dialettica politica può essere anche aspra, ma non può mai trasformarsi in attacco personale o in un clima che travalica il rispetto istituzionale», dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata. «Esprimiamo convinta e totale solidarietà a Cosimo Latronico, che ha il diritto di svolgere il proprio ruolo senza essere oggetto di aggressioni verbali o comportamenti che rischiano di degenerare oltre il confronto politico», proseguono gli onorevoli Salvatore Caiata e Aldo Mattia e il senatore Gianni Rosa. «Difendere Latronico significa difendere la dignità delle istituzioni e il rispetto delle regole che governano i lavori consiliari». «Il dibattito deve restare nel merito delle questioni. Le divergenze si affrontano con argomentazioni e responsabilità, non con esasperazioni o delegittimazioni personali. Su questo non sono ammesse ambiguità», concludono.



