Referendum costituzionale: a Potenza la presentazione del Comitato per il NO
16/02/2026
|Il giorno 17 Febbraio 2026, alle ore 17,00, presso il Polo Bibliotecario di Potenza sito in Via Don Minozzi snc, verrà presentata alla cittadinanza lArticolazione Territoriale della Basilicata del Comitato a difesa della Costituzione per il NO al referendum confermativo che si terrà nei giorni 22 e 23 Marzo 2026 con la finalità di fornire a tutti coloro che vorranno partecipare gli strumenti per una scelta consapevole e informata in occasione della consultazione referendaria sulla modifica delle norme costituzionali che ne costituiscono oggetto.
Interverranno lAvv. Franco Maldonato - Coordinatore Comitato per NO Basilicata, la Dott.ssa Rossella Larocca - Presidente ANM della Basilicata, il Dott. Antonio DAnello - Presidente Sottosezione ANM Lagonegro, la Dott.ssa Carmen Lasorella - Giornalista, lAvv. Massimo Oriolo - Portavoce del Comitato Avvocati per il NO, la Dott.ssa Maria Rosaria DAnzi - Presidente ANPI provinciale, la Dott.ssa Licia Tomay - Presidente della Sezione civile del Tribunale di Potenza, Marianna Tamburrino - Referente Presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone, Fernando Mega - Segretario generale CGL Basilicata e la Dott.ssa Maria Murante - Consiglio regionale ARCI Basilicata.
