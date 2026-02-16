-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Vitalizi, Chiorazzo: ''Inaccettabile impedire lespressione del pensiero in Consiglio regionale''

16/02/2026

"Perdere la calma è sempre un errore - e ne faccio ammenda - ma risulta francamente difficile controllarsi quando in un assise democratica qualcuno ha la pretesa di poter consentire o non consentire a qualcuno di esprimere il suo pensiero". È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, con riferimento alla discussione consiliare sui vitalizi.
"Lassessore Latronico ha prima indotto al silenzio il suo collega di giunta Cicala che si voleva pronunciare per labrogazione dei vitalizi, poi ha invitato me, con veemenza, a tacere quando ho espresso la mia protesta. Un atteggiamento intollerabile per le istituzioni democratiche e che ha suscitato la mia reazione - con parole d'impeto al punto da risultare improprie che, in realtà, non hanno a riferirsi ad altro che allo spregio per il rispetto delle regole democratiche e alla deriva autoritaria. E se posso fare ammenda sulla forma - come in realtà faccio, non indietreggio di un passo sulla sostanza".



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
17/02/2026 - Indennità differita, ampio dibattito in Aula

Il dibattito in Aula sula provvedimento riguardante lindennità differita ha preso il via con la comunicazione del presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. A seguire lintervento dellassessore Cicale e poi anche quello dellassessore Cupparo.

Il consigliere V...-->continua
16/02/2026 - Galella (FdI): "Solidarietà a Latronico. L'Aula resti luogo di confronto serio, non di aggressioni"

"Quanto accaduto nel corso del Consiglio regionale odierno, tra lo stupore dei presenti, è inaccettabile e va condannato senza mezzi termini. Lassessore Cosimo Latronico è stato oggetto di un'aggressione verbale e di un tentativo di intimidazione fisica da pa...-->continua
16/02/2026 - Referendum costituzionale: a Potenza la presentazione del Comitato per il NO

Il giorno 17 Febbraio 2026, alle ore 17,00, presso il Polo Bibliotecario di Potenza sito in Via Don Minozzi snc, verrà presentata alla cittadinanza lArticolazione Territoriale della Basilicata del Comitato a difesa della Costituzione per il NO al referendum c...-->continua
16/02/2026 - Bochicchio (Psi): «Indennità differita, serve correggere la legge»

Nel dare atto al presidente Bardi di aver riportato buon senso e ragionevolezza sulla materia, pur condividendo il principio sulla copertura previdenziale dei consiglieri regionali, non possiamo votare la legge così come è stata concepita, non possiamo condiv...-->continua
16/02/2026 - Napoli: Espressioni gravissime contro assessore Latronico

Quanto accaduto oggi nellAula del Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara, ferma e profondamente istituzionale. Durante una pausa del dibattito consiliare, allindirizzo dellAssessore Cosimo Latronico sono state pronunciate espressioni grav...-->continua
16/02/2026 - Quarto e i parlamentari di Fratelli dItalia: piena solidarietà a Cosimo Latronico

«Quanto accaduto in Consiglio regionale impone una presa di posizione chiara e netta. La dialettica politica può essere anche aspra, ma non può mai trasformarsi in attacco personale o in un clima che travalica il rispetto istituzionale», dichiara Piergiorgio Q...-->continua
16/02/2026 - Consiglio regionale, centrosinistra: solidarietà al vicepresidente Chiorazzo

I consiglieri regionali Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello esprimono ferma condanna per quanto accaduto oggi nellAula del Consiglio regionale, dove, durante una sospensione dei lavori, al vicepresidente Angelo Chiorazzo sono ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo