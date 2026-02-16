-->
|Consiglio regionale, centrosinistra: solidarietà al vicepresidente Chiorazzo
16/02/2026
|I consiglieri regionali Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello esprimono ferma condanna per quanto accaduto oggi nellAula del Consiglio regionale, dove, durante una sospensione dei lavori, al vicepresidente Angelo Chiorazzo sono state rivolte espressioni gravi e inaccettabili.
Il Consiglio regionale è sede di confronto democratico tra posizioni anche divergenti, ma non può diventare luogo di offese personali o intimidazioni verbali. Il rispetto delle Istituzioni e di chi le rappresenta costituisce un principio inderogabile.
I Consiglieri rinnovano piena solidarietà istituzionale al vicepresidente Chiorazzo e richiamano tutte le forze politiche alla responsabilità e al rispetto reciproco, nellinteresse della credibilità dell'Aula del Consiglio regionale e della comunità lucana.
