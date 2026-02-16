-->

Consiglio regionale, Latronico chiarisce: Nessun riferimento ai vitalizi, in aula insulti e minacce

In merito agli accesi scambi verbali avvenuti durante la seduta odierna del Consiglio regionale, lassessore Cosimo Latronico intende chiarire i fatti e ristabilire la verità sullorigine del diverbio con il consigliere Angelo Chiorazzo.
Sento il dovere di precisare - dice Latronico - che la questione dei vitalizi, contrariamente a quanto riportato da alcune ricostruzioni concitate, non ha avuto alcun ruolo nel mio intervento. Il mio richiamo era rivolto esclusivamente al rispetto del regolamento e delle prerogative della Presidente Fazzari, alla quale spetta la facoltà di coordinare i lavori e dare la parola ai consiglieri.
Lassessore esprime profonda amarezza per la deriva assunta dal confronto: È inaccettabile che il richiamo alle regole scateni reazioni scomposte. Il consigliere Chiorazzo è arrivato a insultarmi pesantemente, dandomi del delinquente e minacciandomi fisicamente (ti prendo a schiaffi). Si può essere in totale disaccordo politico, si possono avere visioni del mondo opposte, ma non si deve mai scadere in una verbalità così violenta e offensiva che ferisce non solo la persona, ma l'istituzione stessa che rappresentiamo.
Latronico conclude con una riflessione personale e un messaggio di distensione:
Come ogni sera, al mio rientro a casa, dedicherò del tempo alla preghiera. Questa sera rivolgerò un pensiero anche al consigliere Chiorazzo: nel confronto pubblico sono indispensabili lucidità, responsabilità e senso delle istituzioni, doti che oggi sono venute meno. Desidero, infine, porgere le mie scuse ai cittadini lucani per lo spettacolo indecoroso avvenuto all'interno dellAssise: i problemi della Basilicata meritano un clima ben diverso.



La Voce della Politica
