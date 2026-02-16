Si è svolta questa mattina una visita istituzionale presso limpianto TotalEnergies di Tempa Rossa da parte di una delegazione tecnica e politica del Dipartimento Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata. Lincontro rientra nellambito delle attività di monitoraggio e confronto costante che lamministrazione regionale riserva ai presidi industriali strategici del territorio.

La delegazione regionale è stata guidata dallassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, accompagnata dai vertici tecnici del Dipartimento: lingegnere Maria Carmela Bruno (dirigente dellUfficio Compatibilità Ambientale), lingegnere Carmen Coviello (Ufficio Energia) e lingegnere Maria Marino (Ufficio Compatibilità Ambientale). Ad accogliere i rappresentanti della Regione per conto di TotalEnergies sono stati lingegnere Stefano Scisciolo, direttore Affari Istituzionali, e Ferruccio Ferrucci, gestore dellAIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la compagnia. La presenza dei nostri uffici tecnici presso il sito di Tempa Rossa  dichiara lassessore Mongiello  riafferma la centralità del controllo ambientale e della sicurezza nei processi industriali che interessano la nostra regione. Il confronto diretto con i gestori è fondamentale per verificare lo stato di avanzamento delle tecnologie applicate alla transizione energetica e per garantire che ogni attività produttiva si svolga nel pieno rispetto degli standard normativi e della tutela della salute dei cittadini e dellecosistema lucano.

Durante il sopralluogo, i tecnici regionali e i responsabili di TotalEnergies hanno approfondito i temi legati alla gestione delle autorizzazioni ambientali e alle performance energetiche del sito, con particolare attenzione alle misure di mitigazione e allimpatto sul territorio. La visita conferma la volontà della Regione Basilicata di esercitare un ruolo di vigilanza attiva e propositiva, promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e player energetici per una gestione sempre più sostenibile delle risorse estrattive.