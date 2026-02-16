-->
|Mongiello: sopralluogo a Tempa Rossa
16/02/2026
|Si è svolta questa mattina una visita istituzionale presso limpianto TotalEnergies di Tempa Rossa da parte di una delegazione tecnica e politica del Dipartimento Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata. Lincontro rientra nellambito delle attività di monitoraggio e confronto costante che lamministrazione regionale riserva ai presidi industriali strategici del territorio.
La delegazione regionale è stata guidata dallassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, accompagnata dai vertici tecnici del Dipartimento: lingegnere Maria Carmela Bruno (dirigente dellUfficio Compatibilità Ambientale), lingegnere Carmen Coviello (Ufficio Energia) e lingegnere Maria Marino (Ufficio Compatibilità Ambientale). Ad accogliere i rappresentanti della Regione per conto di TotalEnergies sono stati lingegnere Stefano Scisciolo, direttore Affari Istituzionali, e Ferruccio Ferrucci, gestore dellAIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per la compagnia. La presenza dei nostri uffici tecnici presso il sito di Tempa Rossa dichiara lassessore Mongiello riafferma la centralità del controllo ambientale e della sicurezza nei processi industriali che interessano la nostra regione. Il confronto diretto con i gestori è fondamentale per verificare lo stato di avanzamento delle tecnologie applicate alla transizione energetica e per garantire che ogni attività produttiva si svolga nel pieno rispetto degli standard normativi e della tutela della salute dei cittadini e dellecosistema lucano.
Durante il sopralluogo, i tecnici regionali e i responsabili di TotalEnergies hanno approfondito i temi legati alla gestione delle autorizzazioni ambientali e alle performance energetiche del sito, con particolare attenzione alle misure di mitigazione e allimpatto sul territorio. La visita conferma la volontà della Regione Basilicata di esercitare un ruolo di vigilanza attiva e propositiva, promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e player energetici per una gestione sempre più sostenibile delle risorse estrattive.
