-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Bardi: fondi per la formazione nelle PMI

16/02/2026

Un investimento concreto sulle persone, prima ancora che sulle tecnologie. I 50 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la formazione nelle PMI del Sud rappresentano una boccata dossigeno e una sfida che la Basilicata è pronta a cogliere. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il nuovo provvedimento, firmato dal Ministro Adolfo Urso, che punta a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese attraverso la formazione del personale sui temi della transizione ecologica e digitale. Lagevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che copre il 50% delle spese (con premialità che possono arrivare fino al 70% per i progetti che coinvolgono più regioni). Si tratta di unopportunità che tocca da vicino i settori nevralgici delleconomia lucana. Penso innanzitutto al nostro polo di Melfi e a tutto lindotto, sottolinea Bardi. Il fatto che il 40% delle risorse sia riservato, in particolare, alle filiere dellautomotive è un segnale di grande attenzione per i nostri lavoratori. In una fase di profondo cambiamento industriale, aggiornare le competenze significa proteggere il lavoro e rendere le nostre aziende più competitive sui mercati internazionali. Il bando non riguarda solo lauto, ma spazia tra ambiti in cui la Basilicata vanta eccellenze riconosciute, come laerospazio, lenergia e lambiente, fino al turismo e allindustria della creatività. Non stiamo parlando solo di macchinari, ma di conoscenza, continua il Presidente. Permettere a una piccola impresa di formare i propri dipendenti su biotecnologie, intelligenza artificiale o tecnologie pulite, con costi coperti tra i 10.000 e i 60.000 euro, significa dare forza a chi ogni giorno sfida la crisi con coraggio e visione.
Le domande potranno essere inviate attraverso lo sportello online di Invitalia dal 21 aprile al 23 giugno 2026. I percorsi formativi, della durata massima di un anno, dovranno essere curati da soggetti qualificati e indipendenti e si svolgeranno direttamente presso le sedi aziendali nel Mezzogiorno. Tra le spese ammissibili sono inclusi non solo i costi dei formatori e dei materiali, ma anche il rimborso per le ore in cui i dipendenti sono impegnati nella formazione. Invito tutti i nostri imprenditori, i consulenti e le associazioni di categoria a studiare attentamente questo bando  conclude Bardi -. La Regione Basilicata farà la sua parte per accompagnare il tessuto produttivo in questo percorso. La transizione non si subisce, si governa con la preparazione e linnovazione.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
16/02/2026 - Bardi: fondi per la formazione nelle PMI

Un investimento concreto sulle persone, prima ancora che sulle tecnologie. I 50 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la formazione nelle PMI del Sud rappresentano una boccata dossigeno e una sfida che la Basilicata è pronta a coglie...-->continua
16/02/2026 - Chiusura Ufficio Postale di Lagonegro: minoranza chiede presidio temporaneo per garantire i servizi

I gruppi consiliari di minoranza Azione e Lagonegro Riparte esprimono forte preoccupazione per la chiusura dellUfficio Postale di Lagonegro, prevista dal 26 febbraio 2026 al 21 aprile 2026, nellambito degli interventi infrastrutturali del Progetto Polis di...-->continua
16/02/2026 - Favorit, proposta di acquisizione di Demas

Demas  da oltre 50 anni punto di riferimento del mercato italiano dei comparti Veterinaria e benessere animale  ha presentato la richiesta di acquisizione dello stabilimento Favorit di Tito Scalo.
Ne dà notizia lAssessore allo Sviluppo Economico Frances...-->continua
16/02/2026 - Matera. Consiglio Comunale: seduta straordinaria del 18 febbraio 2026 ore 17:30

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 13.02.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 17:30 di mercoledì 18 feb...-->continua
16/02/2026 - Anci: Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca

Il 18 febbraio al Consiglio regionale la presentazione della campagna ANCI e del Rapporto nazionale. Iniziativa congiunta delle Consigliere di parità regionale e provinciale con ANCI Basilicata.
Si terrà il prossimo 18 febbraio alle ore 10:30, presso la Sa...-->continua
15/02/2026 - Legge Cammini dItalia, Lacorazza: ora Basilicata in cammino

Il Capogruppo PD: Approvata la legge nazionale che apre opportunità per la Basilicata. Sul tema abbiamo proposto audizioni in III Ccp insieme ad altre due PdL su Parco Urbano delle Cantine e Paesaggi delle Produzioni
"Basilicata coast to coast è un cammi...-->continua
15/02/2026 - Presentata la lista di Forza Italia alle elezioni provinciali: le dichiarazioni di Vincenzo Taddei

In data odierna Forza Italia ha presentato la propria lista di candidati per le elezioni provinciali di Potenza. Di seguito le parole di Vincenzo Taddei, Segretario Provinciale di Forza Italia Potenza: «In vista delle prossime elezioni provinciali, che si terr...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo