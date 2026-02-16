Un investimento concreto sulle persone, prima ancora che sulle tecnologie. I 50 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la formazione nelle PMI del Sud rappresentano una boccata dossigeno e una sfida che la Basilicata è pronta a cogliere. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta il nuovo provvedimento, firmato dal Ministro Adolfo Urso, che punta a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese attraverso la formazione del personale sui temi della transizione ecologica e digitale. Lagevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che copre il 50% delle spese (con premialità che possono arrivare fino al 70% per i progetti che coinvolgono più regioni). Si tratta di unopportunità che tocca da vicino i settori nevralgici delleconomia lucana. Penso innanzitutto al nostro polo di Melfi e a tutto lindotto, sottolinea Bardi. Il fatto che il 40% delle risorse sia riservato, in particolare, alle filiere dellautomotive è un segnale di grande attenzione per i nostri lavoratori. In una fase di profondo cambiamento industriale, aggiornare le competenze significa proteggere il lavoro e rendere le nostre aziende più competitive sui mercati internazionali. Il bando non riguarda solo lauto, ma spazia tra ambiti in cui la Basilicata vanta eccellenze riconosciute, come laerospazio, lenergia e lambiente, fino al turismo e allindustria della creatività. Non stiamo parlando solo di macchinari, ma di conoscenza, continua il Presidente. Permettere a una piccola impresa di formare i propri dipendenti su biotecnologie, intelligenza artificiale o tecnologie pulite, con costi coperti tra i 10.000 e i 60.000 euro, significa dare forza a chi ogni giorno sfida la crisi con coraggio e visione.

Le domande potranno essere inviate attraverso lo sportello online di Invitalia dal 21 aprile al 23 giugno 2026. I percorsi formativi, della durata massima di un anno, dovranno essere curati da soggetti qualificati e indipendenti e si svolgeranno direttamente presso le sedi aziendali nel Mezzogiorno. Tra le spese ammissibili sono inclusi non solo i costi dei formatori e dei materiali, ma anche il rimborso per le ore in cui i dipendenti sono impegnati nella formazione. Invito tutti i nostri imprenditori, i consulenti e le associazioni di categoria a studiare attentamente questo bando  conclude Bardi -. La Regione Basilicata farà la sua parte per accompagnare il tessuto produttivo in questo percorso. La transizione non si subisce, si governa con la preparazione e linnovazione.