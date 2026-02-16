-->
Matera. Consiglio Comunale: seduta straordinaria del 18 febbraio 2026 ore 17:30
16/02/2026
|Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 13.02.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 17:30 di mercoledì 18 febbraio 2026 e di 2^ convocazione alle ore 15.30 di martedì 24 febbraio 2026, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio - Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);
2. Commissione Locale del Paesaggio (art. 147 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio- Legge regionale n. 50/93). Sostituzione componente;
3. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri comunali, primo firmatario consigliere Pasquale Niglio, avente ad oggetto: Avvio degli Stati Generali dello Sport della Città di Matera e definizione del Piano Strategico dello Sport (Prot. n. 0013868/2026 del 11.02.2026).
Si precisa che, come deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 13.02.2026, qualora nella seduta consiliare convocata per il giorno 13.02.2026 residuino degli argomenti da trattare, si procederà con la successiva integrazione dellordine del giorno sopra indicato.
