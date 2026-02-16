-->

Anci: Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca

16/02/2026

Il 18 febbraio al Consiglio regionale la presentazione della campagna ANCI e del Rapporto nazionale. Iniziativa congiunta delle Consigliere di parità regionale e provinciale con ANCI Basilicata.
Si terrà il prossimo 18 febbraio alle ore 10:30, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, liniziativa di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza maschile contro le donne promossa da ANCI Basilicata, congiuntamente alla Consigliera di parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi alla Consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito.

Lincontro è rivolto ad amministratori e amministratrici locali, comunicatori, uffici stampa e social media manager dei Comuni e dei Sindaci, con lobiettivo di presentare i contenuti della campagna di comunicazione nazionale promossa da ANCI, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo:
Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, patrocinata dalle Consigliere di parità.

Liniziativa intende rafforzare il ruolo delle istituzioni locali nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, valorizzando limpegno dei Comuni come presìdi istituzionali di prossimità e attori strategici nella battaglia culturale, sociale e quotidiana contro ogni forma di violenza.
La campagna esprime con forza lidea che le istituzioni non debbano arretrare né arrendersi di fronte alla violenza sulle donne. Strumento simbolo delliniziativa è una bandiera da esporre nei Comuni, quale segno visibile di identità, presenza e impegno pubblico. Ai Sindaci sarà richiesto di aderire formalmente alla campagna, esponendo la bandiera e coinvolgendo influencer e figure pubbliche locali come ambassador del messaggio, in particolare tra i giovani, anche attraverso i canali social, per garantire una diffusione capillare e multicanale.
Nel corso dellincontro saranno illustratigli strumenti messi a disposizione dei Comuni e le linee guida per un utilizzo efficace della campagna sui canali istituzionali e il quadro delle politiche e delle iniziative nazionali per il contrasto alla violenza di genere, con un focus sul ruolo strategico degli enti locali.
Durante liniziativa sarà inoltre presentato il Rapporto ANCI Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, che offre unanalisi aggiornata del fenomeno e valorizza le buone pratiche e limpegno dei Comuni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne.
Interverranno per i saluti istituzionali,Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Gabriella Reillo, Presidente della Corte dAppello di Potenza, Michele Campanaro, Prefetto di Potenza, Christian Giordano, Presidente UPI Basilicata e Vittoria Rotunno, Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità.
Il lancio della campagna di comunicazione sarà affidato, per i saluti introduttivi, a Claudia Giovannini, Responsabile dellArea Pari Opportunità di ANCI, a Gerardo Larocca, Presidente di ANCI Basilicata, e a Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata.La presentazione del Rapporto sarà introdotta e coordinata da Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza. Liniziativa rappresenta un momento di confronto istituzionale di alto valore, volto a consolidare una rete territoriale sempre più coesa e determinata nel contrasto alla violenza di genere, riaffermando con chiarezza che su questo tema non può esserci alcuna resa: mai bandiera bianca.



