-->
|
La voce della Politica
|Anci: Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca
16/02/2026
|Il 18 febbraio al Consiglio regionale la presentazione della campagna ANCI e del Rapporto nazionale. Iniziativa congiunta delle Consigliere di parità regionale e provinciale con ANCI Basilicata.
Si terrà il prossimo 18 febbraio alle ore 10:30, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, liniziativa di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza maschile contro le donne promossa da ANCI Basilicata, congiuntamente alla Consigliera di parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi alla Consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito.
Lincontro è rivolto ad amministratori e amministratrici locali, comunicatori, uffici stampa e social media manager dei Comuni e dei Sindaci, con lobiettivo di presentare i contenuti della campagna di comunicazione nazionale promossa da ANCI, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo:
Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, patrocinata dalle Consigliere di parità.
Liniziativa intende rafforzare il ruolo delle istituzioni locali nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, valorizzando limpegno dei Comuni come presìdi istituzionali di prossimità e attori strategici nella battaglia culturale, sociale e quotidiana contro ogni forma di violenza.
La campagna esprime con forza lidea che le istituzioni non debbano arretrare né arrendersi di fronte alla violenza sulle donne. Strumento simbolo delliniziativa è una bandiera da esporre nei Comuni, quale segno visibile di identità, presenza e impegno pubblico. Ai Sindaci sarà richiesto di aderire formalmente alla campagna, esponendo la bandiera e coinvolgendo influencer e figure pubbliche locali come ambassador del messaggio, in particolare tra i giovani, anche attraverso i canali social, per garantire una diffusione capillare e multicanale.
Nel corso dellincontro saranno illustratigli strumenti messi a disposizione dei Comuni e le linee guida per un utilizzo efficace della campagna sui canali istituzionali e il quadro delle politiche e delle iniziative nazionali per il contrasto alla violenza di genere, con un focus sul ruolo strategico degli enti locali.
Durante liniziativa sarà inoltre presentato il Rapporto ANCI Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca, che offre unanalisi aggiornata del fenomeno e valorizza le buone pratiche e limpegno dei Comuni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne.
Interverranno per i saluti istituzionali,Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Gabriella Reillo, Presidente della Corte dAppello di Potenza, Michele Campanaro, Prefetto di Potenza, Christian Giordano, Presidente UPI Basilicata e Vittoria Rotunno, Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità.
Il lancio della campagna di comunicazione sarà affidato, per i saluti introduttivi, a Claudia Giovannini, Responsabile dellArea Pari Opportunità di ANCI, a Gerardo Larocca, Presidente di ANCI Basilicata, e a Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata.La presentazione del Rapporto sarà introdotta e coordinata da Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza. Liniziativa rappresenta un momento di confronto istituzionale di alto valore, volto a consolidare una rete territoriale sempre più coesa e determinata nel contrasto alla violenza di genere, riaffermando con chiarezza che su questo tema non può esserci alcuna resa: mai bandiera bianca.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/02/2026 - ''Stellantis, ev FCA è responsabile di quello che sta avvenendo''
Siamo gli operai che dall'autunno del 2025 stanno presidiando i cancelli della fabbrica ormai chiusa, di proprietà Stellantis, prima ancora di SATA-FCA, affidata alla PMC Automotive nel 2014.
Nel 2010 SATA-FCA fece un'operazione bruttissima, penalizzò e trasferì alc...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Mongiello: sopralluogo a Tempa Rossa
Si è svolta questa mattina una visita istituzionale presso limpianto TotalEnergies di Tempa Rossa da parte di una delegazione tecnica e politica del Dipartimento Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata. Lincontro rientra nellambito delle ...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Bardi: fondi per la formazione nelle PMI
Un investimento concreto sulle persone, prima ancora che sulle tecnologie. I 50 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la formazione nelle PMI del Sud rappresentano una boccata dossigeno e una sfida che la Basilicata è ...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Chiusura Ufficio Postale di Lagonegro: minoranza chiede presidio temporaneo per garantire i servizi
I gruppi consiliari di minoranza Azione e Lagonegro Riparte esprimono forte preoccupazione per la chiusura dellUfficio Postale di Lagonegro, prevista dal 26 febbraio 2026 al 21 aprile 2026, nellambito degli interventi infrastrutturali del Progetto Polis di...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Favorit, proposta di acquisizione di Demas
Demas da oltre 50 anni punto di riferimento del mercato italiano dei comparti Veterinaria e benessere animale ha presentato la richiesta di acquisizione dello stabilimento Favorit di Tito Scalo.
Ne dà notizia lAssessore allo Sviluppo Economico Frances...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Matera. Consiglio Comunale: seduta straordinaria del 18 febbraio 2026 ore 17:30
Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 13.02.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 17:30 di mercoledì 18 feb...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Anci: Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca
Il 18 febbraio al Consiglio regionale la presentazione della campagna ANCI e del Rapporto nazionale. Iniziativa congiunta delle Consigliere di parità regionale e provinciale con ANCI Basilicata.
Si terrà il prossimo 18 febbraio alle ore 10:30, presso la Sa...-->continua
|
|