5/02/2026
|In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, si è svolta in Piazza Prefettura a Potenza levento Una lanterna per la speranza, promosso dallAssociazione Viveredonna, con la collaborazione della Questura di Potenza e con il patrocinio del consiglio della Regione Basilicata, Polizia di Stato, del Comune di Potenza, del CRPO, della Provincia di Potenza.
Alliniziativa ha partecipato la vicepresidente del Consiglio regionale, Maddalena Fazzari, che ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni a tutte le persone che ogni giorno affrontano la malattia, alle loro famiglie e a chi opera con dedizione nel mondo dellassociazionismo.
Eventi come questo ha dichiarato la Vicepresidente ci ricordano quanto sia fondamentale coltivare la speranza, trasformare il dolore in memoria condivisa e rafforzare il senso di comunità. La lotta contro il cancro non è solo una sfida sanitaria, ma anche umana e sociale, che richiede impegno, ascolto e solidarietà.
Questa edizione dellevento è stata dedicata alla memoria di Maria Piera Mangano, Ispettrice di Polizia prematuramente scomparsa, figura di riferimento e di grande sostegno per lAssociazione Viveredonna. Un momento di profonda commozione e raccoglimento ha accompagnato il lancio simbolico delle lanterne, gesto di luce e amore in ricordo di chi combatte, di chi ha vinto la malattia e di chi continua a essere una guida dallalto.
Ringrazio lAssociazione Viveredonna ha concluso la Vicepresidente per il lavoro straordinario che porta avanti ogni giorno e tutte le realtà istituzionali e artistiche coinvolte. La Basilicata dimostra ancora una volta di essere una comunità capace di stringersi insieme nei momenti più delicati.
