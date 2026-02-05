In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, si è svolta in Piazza Prefettura a Potenza levento Una lanterna per la speranza, promosso dallAssociazione Viveredonna, con la collaborazione della Questura di Potenza e con il patrocinio del consiglio della Regione Basilicata, Polizia di Stato, del Comune di Potenza, del CRPO, della Provincia di Potenza.



Alliniziativa ha partecipato la vicepresidente del Consiglio regionale, Maddalena Fazzari, che ha voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni a tutte le persone che ogni giorno affrontano la malattia, alle loro famiglie e a chi opera con dedizione nel mondo dellassociazionismo.



Eventi come questo  ha dichiarato la Vicepresidente  ci ricordano quanto sia fondamentale coltivare la speranza, trasformare il dolore in memoria condivisa e rafforzare il senso di comunità. La lotta contro il cancro non è solo una sfida sanitaria, ma anche umana e sociale, che richiede impegno, ascolto e solidarietà.



Questa edizione dellevento è stata dedicata alla memoria di Maria Piera Mangano, Ispettrice di Polizia prematuramente scomparsa, figura di riferimento e di grande sostegno per lAssociazione Viveredonna. Un momento di profonda commozione e raccoglimento ha accompagnato il lancio simbolico delle lanterne, gesto di luce e amore in ricordo di chi combatte, di chi ha vinto la malattia e di chi continua a essere una guida dallalto.



Ringrazio lAssociazione Viveredonna  ha concluso la Vicepresidente  per il lavoro straordinario che porta avanti ogni giorno e tutte le realtà istituzionali e artistiche coinvolte. La Basilicata dimostra ancora una volta di essere una comunità capace di stringersi insieme nei momenti più delicati.