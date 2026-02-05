-->

Viabilità provinciale, Giordano e Mancini: sì allanticipo fondi con contributo sugli interessi

5/02/2026

Nel corso della Commissione regionale abbiamo appreso che non esiste ancora una data certa per il trasferimento dei fondi FSC destinati alla viabilità dalla Regione Basilicata alle Province. Alla luce di questa situazione e considerato limpegno assunto dalla Regione a farsi carico del pagamento degli interessi, abbiamo ribadito la nostra disponibilità a richiedere autonomamente unanticipazione a Cassa Depositi e Prestiti.

È quanto dichiarano i Presidenti delle Province di Potenza e Matera, Christian Giordano e Francesco Mancini, a seguito dell'audizione in Terza Commissione Consiliare.

Per le Province, le risorse FSC - proseguono i Presidenti - sono somme indispensabili per attivare le programmazioni già da tempo approvate dai nostri Enti.

È evidente che la scelta di posticipare il trasferimento dei fondi al 2027  e, conseguentemente, anche lavvio degli interventi  nonché di non inserire le relative poste economiche nei piani finanziari 2025 e 2026, ha determinato un ritardo che si traduce in evidenti disagi per le nostre comunità.

Per superare lattuale impasse, abbiamo sostenuto la proposta emersa nel corso della seduta, confermando la nostra disponibilità a richiedere autonomamente unanticipazione utile ad avviare le opere programmate e a risolvere problematiche urgenti e indifferibili.

Ringraziamo i presenti per lattenzione dedicata ad una tematica cruciale - concludono - La sicurezza delle nostre comunità e la stabilità delle nostre infrastrutture sono priorità che non possono più attendere.



