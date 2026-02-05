-->
|
La voce della Politica
|Viabilità provinciale, Giordano e Mancini: sì allanticipo fondi con contributo sugli interessi
5/02/2026
|Nel corso della Commissione regionale abbiamo appreso che non esiste ancora una data certa per il trasferimento dei fondi FSC destinati alla viabilità dalla Regione Basilicata alle Province. Alla luce di questa situazione e considerato limpegno assunto dalla Regione a farsi carico del pagamento degli interessi, abbiamo ribadito la nostra disponibilità a richiedere autonomamente unanticipazione a Cassa Depositi e Prestiti.
È quanto dichiarano i Presidenti delle Province di Potenza e Matera, Christian Giordano e Francesco Mancini, a seguito dell'audizione in Terza Commissione Consiliare.
Per le Province, le risorse FSC - proseguono i Presidenti - sono somme indispensabili per attivare le programmazioni già da tempo approvate dai nostri Enti.
È evidente che la scelta di posticipare il trasferimento dei fondi al 2027 e, conseguentemente, anche lavvio degli interventi nonché di non inserire le relative poste economiche nei piani finanziari 2025 e 2026, ha determinato un ritardo che si traduce in evidenti disagi per le nostre comunità.
Per superare lattuale impasse, abbiamo sostenuto la proposta emersa nel corso della seduta, confermando la nostra disponibilità a richiedere autonomamente unanticipazione utile ad avviare le opere programmate e a risolvere problematiche urgenti e indifferibili.
Ringraziamo i presenti per lattenzione dedicata ad una tematica cruciale - concludono - La sicurezza delle nostre comunità e la stabilità delle nostre infrastrutture sono priorità che non possono più attendere.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/02/2026 - Fondi per la messa in sicurezza della Pozzitello-San Basilio:servono tempi certi
Si è tenuta ieri in Terza Commissione Consiliare presso la sede del Consiglio regionale laudizione del Sindaco Domenico Albano, del Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture Antonio Altomonte, sul tema de...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Comune di Potenza: Falotico ci ripensa e ritira le dimissioni
A Potenza lassessore comunale Roberto Falotico ha ritirato le dimissioni presentate nei giorni scorsi, dopo un chiarimento con il sindaco Vincenzo Telesca a Palazzo di Città. Falotico ha precisato che la decisione era dovuta a motivi personali e non a tension...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Viabilità provinciale, Giordano e Mancini: sì allanticipo fondi con contributo sugli interessi
Nel corso della Commissione regionale abbiamo appreso che non esiste ancora una data certa per il trasferimento dei fondi FSC destinati alla viabilità dalla Regione Basilicata alle Province. Alla luce di questa situazione e considerato limpegno assunto dalla...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Polese su Connact Annual Meeting 2026
Potenza, 5 Febbraio 2026. Mario Polese, delegato dalla presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ha partecipato al Connact Annual Meeting 2026. Levento, promosso dallUfficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, ha affrontato le nuove ...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Giornata contro il Cancro, Fazzari: Una lanterna per la speranza
In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, si è svolta in Piazza Prefettura a Potenza levento Una lanterna per la speranza, promosso dallAssociazione Viveredonna, con la collaborazione della Questura di Potenza e con il patrocinio del consiglio...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Dimissioni Falotico, Picerno: Amministrazione di Potenza nel caos
Il Consigliere regionale di FI: Un Governo cittadino che, sotto la guida del sindaco Telesca, non ha agito tenendo realmente conto degli interessi dei cittadini
Esprimo profonda e crescente preoccupazione per le dimissioni dellassessore al Comune di...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Basilicata Casa Comune Senise: subito risposte concrete contro il declino dei servizi sanitari
Basilicata Casa Comune promuove, insieme ad altre forze politiche e sindacali, un sit-in che si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle 11:00, presso lex Distretto Sanitario di Senise.
Liniziativa nasce per denunciare il progressivo e preoccup...-->continua
|
|