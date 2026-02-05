-->
5/02/2026
|Potenza, 5 Febbraio 2026. Mario Polese, delegato dalla presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ha partecipato al Connact Annual Meeting 2026. Levento, promosso dallUfficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, ha affrontato le nuove sfide dell'Unione in un contesto geopolitico complesso. In questa fase - ha sottolineato Polese - lEuropa sta ricalibrando le proprie strategie su difesa, transizione digitale e clima. È un processo che tocca da vicino i territori: le Regioni devono essere parte attiva per evitare che aree strategiche restino ai margini delle grandi scelte europee, specialmente in vista della nuova programmazione e delle sfide del post Pnrr.
I lavori si sono sviluppati su tredici tavoli tematici (dallagricoltura allenergia, dalla sanità allindustria), evidenziando la necessità di un dialogo strutturato tra Bruxelles e il sistema produttivo nazionale. Per la Basilicata è vitale inserirsi con competenza nei dossier su innovazione e sostenibilità. Il Sistema Italia incide in Europa solo se i territori sanno fare rete e si presentano con proposte credibili e tecnicamente solide, ha aggiunto Polese. Levento, sostenuto da oltre cinquanta imprese e stakeholder nazionali, si conferma unoccasione di alto profilo per rafforzare il peso delle istituzioni regionali nei processi decisionali europei, favorendo l'incontro tra la flessibilità dei territori e la visione globale delle istituzioni comunitarie.
La Basilicata ha le risorse e le competenze per essere protagonista del futuro europeo, portando le esigenze reali delle nostre comunità direttamente al cuore del processo legislativo dell'Unione, ha concluso Polese.
|
