La voce della Politica

Polese su Connact Annual Meeting 2026

5/02/2026

Potenza, 5 Febbraio 2026. Mario Polese, delegato dalla presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ha partecipato al Connact Annual Meeting 2026. Levento, promosso dallUfficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, ha affrontato le nuove sfide dell'Unione in un contesto geopolitico complesso. In questa fase - ha sottolineato Polese - lEuropa sta ricalibrando le proprie strategie su difesa, transizione digitale e clima. È un processo che tocca da vicino i territori: le Regioni devono essere parte attiva per evitare che aree strategiche restino ai margini delle grandi scelte europee, specialmente in vista della nuova programmazione e delle sfide del post Pnrr.
I lavori si sono sviluppati su tredici tavoli tematici (dallagricoltura allenergia, dalla sanità allindustria), evidenziando la necessità di un dialogo strutturato tra Bruxelles e il sistema produttivo nazionale. Per la Basilicata è vitale inserirsi con competenza nei dossier su innovazione e sostenibilità. Il Sistema Italia incide in Europa solo se i territori sanno fare rete e si presentano con proposte credibili e tecnicamente solide, ha aggiunto Polese. Levento, sostenuto da oltre cinquanta imprese e stakeholder nazionali, si conferma unoccasione di alto profilo per rafforzare il peso delle istituzioni regionali nei processi decisionali europei, favorendo l'incontro tra la flessibilità dei territori e la visione globale delle istituzioni comunitarie.
La Basilicata ha le risorse e le competenze per essere protagonista del futuro europeo, portando le esigenze reali delle nostre comunità direttamente al cuore del processo legislativo dell'Unione, ha concluso Polese.



