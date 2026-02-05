Il Consigliere regionale di FI: Diga prossima al collaudo finale. Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni fase di questo percorso, affinché gli impegni assunti trovino piena, concreta e puntuale attuazione



Si avvia finalmente alla conclusione un percorso lungo, complesso e spesso tortuoso, avviato già nella precedente legislatura, che oggi vede la diga di Marsico Nuovo prossima al collaudo finale. Si tratta di un passaggio fondamentale, atteso da anni, che dovrà avvenire a breve e che rappresenta una risposta concreta e doverosa a un territorio che nel tempo ha già dato e continua a dare un contributo significativo allintera regione, in termini di risorse ambientali, idriche ed energetiche. È quanto dichiara il consigliere regionale di FI, Gianuario Aliandro che continua:



La conclusione dei lavori e il prossimo collaudo non costituiscono soltanto un traguardo infrastrutturale di primaria importanza, ma rappresentano anche un vero e proprio atto di giustizia nei confronti delle comunità locali. Comunità che attendono da troppo tempo di poter beneficiare pienamente di unopera strategica per lo sviluppo agricolo, per il rafforzamento della sicurezza idrica e per una programmazione seria e sostenibile del futuro del territorio.



Un sentito ringraziamento  afferma lesponente di FI - va allavvocato Musacchio, presidente del Consorzio di Bonifica, e a tutti coloro che, a vario titolo, stanno contribuendo e contribuiranno affinché il collaudo possa essere completato entro la primavera, consentendo così di procedere con linvaso della diga e con la piena funzionalità dellopera. Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni fase di questo percorso, affinché gli impegni assunti trovino piena, concreta e puntuale attuazione, nel rispetto delle aspettative dei cittadini e delle esigenze di sviluppo del territorio.