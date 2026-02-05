-->
La voce della Politica
|Comune di Potenza: Falotico ci ripensa e ritira le dimissioni
5/02/2026
|A Potenza lassessore comunale Roberto Falotico ha ritirato le dimissioni presentate nei giorni scorsi, dopo un chiarimento con il sindaco Vincenzo Telesca a Palazzo di Città. Falotico ha precisato che la decisione era dovuta a motivi personali e non a tensioni politiche. Il sindaco ha confermato linvito a proseguire il lavoro nelle deleghe a bilancio, patrimonio e cultura, sottolineando limportanza della continuità amministrativa. Lopposizione di centrodestra aveva inizialmente interpretato le dimissioni come un segnale di criticità nella maggioranza.
|5/02/2026 - Viabilità provinciale, Giordano e Mancini: sì allanticipo fondi con contributo sugli interessi
Nel corso della Commissione regionale abbiamo appreso che non esiste ancora una data certa per il trasferimento dei fondi FSC destinati alla viabilità dalla Regione Basilicata alle Province. Alla luce di questa situazione e considerato limpegno assunto dalla...-->continua
|5/02/2026 - Polese su Connact Annual Meeting 2026
Potenza, 5 Febbraio 2026. Mario Polese, delegato dalla presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ha partecipato al Connact Annual Meeting 2026. Levento, promosso dallUfficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, ha affrontato le nuove ...-->continua
|5/02/2026 - Giornata contro il Cancro, Fazzari: Una lanterna per la speranza
In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, si è svolta in Piazza Prefettura a Potenza levento Una lanterna per la speranza, promosso dallAssociazione Viveredonna, con la collaborazione della Questura di Potenza e con il patrocinio del consiglio...-->continua
|5/02/2026 - Dimissioni Falotico, Picerno: Amministrazione di Potenza nel caos
Il Consigliere regionale di FI: Un Governo cittadino che, sotto la guida del sindaco Telesca, non ha agito tenendo realmente conto degli interessi dei cittadini
Esprimo profonda e crescente preoccupazione per le dimissioni dellassessore al Comune di...-->continua
|5/02/2026 - Basilicata Casa Comune Senise: subito risposte concrete contro il declino dei servizi sanitari
Basilicata Casa Comune promuove, insieme ad altre forze politiche e sindacali, un sit-in che si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle 11:00, presso lex Distretto Sanitario di Senise.
Liniziativa nasce per denunciare il progressivo e preoccup...-->continua
|5/02/2026 - Diga di Marsico Nuovo, Aliandro: Risposta concreta al territorio
Il Consigliere regionale di FI: Diga prossima al collaudo finale. Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni fase di questo percorso, affinché gli impegni assunti trovino piena, concreta e puntuale attuazione
Si avvia finalmente alla conclus...-->continua
