-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Comune di Potenza: Falotico ci ripensa e ritira le dimissioni

5/02/2026

A Potenza lassessore comunale Roberto Falotico ha ritirato le dimissioni presentate nei giorni scorsi, dopo un chiarimento con il sindaco Vincenzo Telesca a Palazzo di Città. Falotico ha precisato che la decisione era dovuta a motivi personali e non a tensioni politiche. Il sindaco ha confermato linvito a proseguire il lavoro nelle deleghe a bilancio, patrimonio e cultura, sottolineando limportanza della continuità amministrativa. Lopposizione di centrodestra aveva inizialmente interpretato le dimissioni come un segnale di criticità nella maggioranza.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
5/02/2026 - Comune di Potenza: Falotico ci ripensa e ritira le dimissioni

A Potenza lassessore comunale Roberto Falotico ha ritirato le dimissioni presentate nei giorni scorsi, dopo un chiarimento con il sindaco Vincenzo Telesca a Palazzo di Città. Falotico ha precisato che la decisione era dovuta a motivi personali e non a tensioni politiche. Il...-->continua
5/02/2026 - Viabilità provinciale, Giordano e Mancini: sì allanticipo fondi con contributo sugli interessi

Nel corso della Commissione regionale abbiamo appreso che non esiste ancora una data certa per il trasferimento dei fondi FSC destinati alla viabilità dalla Regione Basilicata alle Province. Alla luce di questa situazione e considerato limpegno assunto dalla...-->continua
5/02/2026 - Polese su Connact Annual Meeting 2026

Potenza, 5 Febbraio 2026. Mario Polese, delegato dalla presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ha partecipato al Connact Annual Meeting 2026. Levento, promosso dallUfficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, ha affrontato le nuove ...-->continua
5/02/2026 - Giornata contro il Cancro, Fazzari: Una lanterna per la speranza

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, si è svolta in Piazza Prefettura a Potenza levento Una lanterna per la speranza, promosso dallAssociazione Viveredonna, con la collaborazione della Questura di Potenza e con il patrocinio del consiglio...-->continua
5/02/2026 - Dimissioni Falotico, Picerno: Amministrazione di Potenza nel caos

Il Consigliere regionale di FI: Un Governo cittadino che, sotto la guida del sindaco Telesca, non ha agito tenendo realmente conto degli interessi dei cittadini

Esprimo profonda e crescente preoccupazione per le dimissioni dellassessore al Comune di...-->continua
5/02/2026 - Basilicata Casa Comune Senise: subito risposte concrete contro il declino dei servizi sanitari

Basilicata Casa Comune promuove, insieme ad altre forze politiche e sindacali, un sit-in che si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle 11:00, presso lex Distretto Sanitario di Senise.

Liniziativa nasce per denunciare il progressivo e preoccup...-->continua
5/02/2026 - Diga di Marsico Nuovo, Aliandro: Risposta concreta al territorio

Il Consigliere regionale di FI: Diga prossima al collaudo finale. Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni fase di questo percorso, affinché gli impegni assunti trovino piena, concreta e puntuale attuazione

Si avvia finalmente alla conclus...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo