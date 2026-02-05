-->
|
La voce della Politica
|Basilicata Casa Comune Senise: subito risposte concrete contro il declino dei servizi sanitari
5/02/2026
|Basilicata Casa Comune promuove, insieme ad altre forze politiche e sindacali, un sit-in che si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle 11:00, presso lex Distretto Sanitario di Senise.
Liniziativa nasce per denunciare il progressivo e preoccupante indebolimento dei servizi sanitari di prossimità. Nel Senisese, la crisi della medicina territoriale ha ormai raggiunto livelli di criticità non più sostenibili, compromettendo di fatto lesercizio del diritto costituzionale alla salute.
Riteniamo indispensabile che la tutela della sanità pubblica torni ad essere una priorità reale dellagenda regionale, attraverso interventi concreti, verificabili e immediati.
Per questo invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare: la sanità pubblica è un diritto, non una concessione. Difenderla oggi significa difendere il futuro delle nostre comunità.
archivio
|La Voce della Politica
|5/02/2026 - Viabilità provinciale, Giordano e Mancini: sì allanticipo fondi con contributo sugli interessi
Nel corso della Commissione regionale abbiamo appreso che non esiste ancora una data certa per il trasferimento dei fondi FSC destinati alla viabilità dalla Regione Basilicata alle Province. Alla luce di questa situazione e considerato limpegno assunto dalla Regione a fars...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Polese su Connact Annual Meeting 2026
Potenza, 5 Febbraio 2026. Mario Polese, delegato dalla presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ha partecipato al Connact Annual Meeting 2026. Levento, promosso dallUfficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, ha affrontato le nuove ...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Giornata contro il Cancro, Fazzari: Una lanterna per la speranza
In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, si è svolta in Piazza Prefettura a Potenza levento Una lanterna per la speranza, promosso dallAssociazione Viveredonna, con la collaborazione della Questura di Potenza e con il patrocinio del consiglio...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Dimissioni Falotico, Picerno: Amministrazione di Potenza nel caos
Il Consigliere regionale di FI: Un Governo cittadino che, sotto la guida del sindaco Telesca, non ha agito tenendo realmente conto degli interessi dei cittadini
Esprimo profonda e crescente preoccupazione per le dimissioni dellassessore al Comune di...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Basilicata Casa Comune Senise: subito risposte concrete contro il declino dei servizi sanitari
Basilicata Casa Comune promuove, insieme ad altre forze politiche e sindacali, un sit-in che si terrà venerdì 6 febbraio, dalle ore 9:30 alle 11:00, presso lex Distretto Sanitario di Senise.
Liniziativa nasce per denunciare il progressivo e preoccup...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Diga di Marsico Nuovo, Aliandro: Risposta concreta al territorio
Il Consigliere regionale di FI: Diga prossima al collaudo finale. Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni fase di questo percorso, affinché gli impegni assunti trovino piena, concreta e puntuale attuazione
Si avvia finalmente alla conclus...-->continua
|
|
|5/02/2026 - Voto ai fuori sede, bocciato lemendamento Lomuti: penalizzati giovani e Basilicata
«La bocciatura dellemendamento sul voto ai fuori sede è una scelta politica grave e deliberata: il Governo ha deciso di limitare il diritto di voto di decine di migliaia di cittadini, colpendo in particolare giovani, studenti e lavoratori che vivono lontano d...-->continua
|
|