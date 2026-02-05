-->
|Basilicata. Cicala alla Fruit Logistica di Berlino
5/02/2026
|«Essere presenti a Fruit Logistica significa portare nei luoghi in cui si incontrano i mercati internazionali il racconto concreto di unagricoltura che crea lavoro, valore e identità territoriale. La Basilicata lo fa oggi attraverso una delle sue eccellenze più riconosciute: la Fragola IGP Basilicata».
Così lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, a margine della partecipazione della Regione Basilicata a Fruit Logistica, in corso a Berlino. Nel Padiglione Italia, la presenza del Ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme allAgenzia ICE Agenzia per la promozione allestero e linternazionalizzazione delle imprese italiane ha confermato il valore strategico del comparto ortofrutticolo e delle produzioni di qualità come leva di competitività del sistema Paese. Fruit Logistica rappresenta il principale appuntamento fieristico internazionale dedicato allortofrutta e costituisce una vetrina privilegiata per le produzioni che puntano su origine, tracciabilità e riconoscibilità sui mercati globali. In questo contesto, la Fragola IGP Basilicata si afferma come vera protagonista della presenza lucana allevento.
La filiera della fragola in Basilicata interessa circa 1.200 ettari coltivati, con una produzione stimata superiore ai 500 mila quintali e una Produzione Lorda Vendibile che supera i 150 milioni di euro. Il comparto genera un impatto occupazionale rilevante, con oltre 10.000 addetti medi giornalieri nel periodo di piena attività e centinaia di migliaia di giornate lavorative annue, rappresentando uno dei pilastri delleconomia agricola regionale. «Il riconoscimento della Fragola IGP Basilicata ha sottolineato Cicala rafforza il posizionamento della nostra produzione sui mercati internazionali e testimonia la capacità del territorio di esprimere qualità certificata, organizzazione e visione. È un risultato che riguarda non solo gli operatori della filiera, ma lintera Basilicata». La partecipazione a Fruit Logistica si inserisce in una strategia regionale orientata alla valorizzazione delle produzioni identitarie, alla tutela del reddito agricolo e al rafforzamento della presenza lucana nei mercati esteri, attraverso un dialogo costante con le istituzioni nazionali e gli strumenti di promozione del sistema Italia. «La Fragola IGP Basilicata ha concluso lassessore è oggi un simbolo concreto di come lagricoltura possa essere motore di sviluppo, occupazione e reputazione internazionale, nellinteresse dellintera comunità regionale».
