Basilicata. Cicala alla Fruit Logistica di Berlino

5/02/2026

«Essere presenti a Fruit Logistica significa portare nei luoghi in cui si incontrano i mercati internazionali il racconto concreto di unagricoltura che crea lavoro, valore e identità territoriale. La Basilicata lo fa oggi attraverso una delle sue eccellenze più riconosciute: la Fragola IGP Basilicata».
Così lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, a margine della partecipazione della Regione Basilicata a Fruit Logistica, in corso a Berlino. Nel Padiglione Italia, la presenza del Ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme allAgenzia ICE  Agenzia per la promozione allestero e linternazionalizzazione delle imprese italiane  ha confermato il valore strategico del comparto ortofrutticolo e delle produzioni di qualità come leva di competitività del sistema Paese. Fruit Logistica rappresenta il principale appuntamento fieristico internazionale dedicato allortofrutta e costituisce una vetrina privilegiata per le produzioni che puntano su origine, tracciabilità e riconoscibilità sui mercati globali. In questo contesto, la Fragola IGP Basilicata si afferma come vera protagonista della presenza lucana allevento.

La filiera della fragola in Basilicata interessa circa 1.200 ettari coltivati, con una produzione stimata superiore ai 500 mila quintali e una Produzione Lorda Vendibile che supera i 150 milioni di euro. Il comparto genera un impatto occupazionale rilevante, con oltre 10.000 addetti medi giornalieri nel periodo di piena attività e centinaia di migliaia di giornate lavorative annue, rappresentando uno dei pilastri delleconomia agricola regionale. «Il riconoscimento della Fragola IGP Basilicata  ha sottolineato Cicala  rafforza il posizionamento della nostra produzione sui mercati internazionali e testimonia la capacità del territorio di esprimere qualità certificata, organizzazione e visione. È un risultato che riguarda non solo gli operatori della filiera, ma lintera Basilicata». La partecipazione a Fruit Logistica si inserisce in una strategia regionale orientata alla valorizzazione delle produzioni identitarie, alla tutela del reddito agricolo e al rafforzamento della presenza lucana nei mercati esteri, attraverso un dialogo costante con le istituzioni nazionali e gli strumenti di promozione del sistema Italia. «La Fragola IGP Basilicata  ha concluso lassessore  è oggi un simbolo concreto di come lagricoltura possa essere motore di sviluppo, occupazione e reputazione internazionale, nellinteresse dellintera comunità regionale».



