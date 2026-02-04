Il gruppo politico Rinascita Senisese rivolge un invito aperto a tutti i cittadini di Senise e dellintera area del Senisese-Pollino a partecipare attivamente al percorso di mobilitazione e confronto avviato dal Comitato dei rappresentanti per la tutela dei servizi sanitari.

Come già denunciato dal consigliere comunale di minoranza Antonio Luciano Uccelli, lambulatorio di Senise ha subito negli ultimi anni un progressivo svuotamento di servizi: non sono più presenti il cardiologo e il reumatologo; risultano assenti dermatologo, otorinolaringoiatra e ortopedico; psicologo e neurologo mancano da lungo tempo. I pochi servizi ancora disponibili  fisiatria, oculistica, urologia e psichiatria  sono garantiti in maniera discontinua. Anche la diabetologia ha subito una riduzione di personale e mancano tecnici per le ecografie.

Di fronte a questa situazione, Antonio Luciano Uccelli ha già messo in campo iniziative politiche e istituzionali, sollecitando il Comune, lAzienda sanitaria e la Regione Basilicata, chiedendo una riorganizzazione immediata dei servizi e una reale integrazione tra lex distretto sanitario di Senise e lospedale di Chiaromonte.

Ora è il momento di alzare la voce tutti insieme. Rinascita Senisese invita la popolazione a partecipare al sit-in pubblico che si terrà giovedì 06 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso lex distretto sanitario di Senise.

La difesa della sanità pubblica non ha colore politico: riguarda il diritto fondamentale alla salute e la dignità di un intero territorio. Siamo pronti a mobilitarci con determinazione e responsabilità, perché nessun servizio essenziale venga cancellato nel silenzio.

Partecipare è un atto di civiltà. Difendere la sanità pubblica significa difendere il futuro delle nostre comunità.