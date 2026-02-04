-->
La voce della Politica
|Sanità nel Senisese: Rinascita Senisese chiama alla mobilitazione
4/02/2026
|Il gruppo politico Rinascita Senisese rivolge un invito aperto a tutti i cittadini di Senise e dellintera area del Senisese-Pollino a partecipare attivamente al percorso di mobilitazione e confronto avviato dal Comitato dei rappresentanti per la tutela dei servizi sanitari.
Come già denunciato dal consigliere comunale di minoranza Antonio Luciano Uccelli, lambulatorio di Senise ha subito negli ultimi anni un progressivo svuotamento di servizi: non sono più presenti il cardiologo e il reumatologo; risultano assenti dermatologo, otorinolaringoiatra e ortopedico; psicologo e neurologo mancano da lungo tempo. I pochi servizi ancora disponibili fisiatria, oculistica, urologia e psichiatria sono garantiti in maniera discontinua. Anche la diabetologia ha subito una riduzione di personale e mancano tecnici per le ecografie.
Di fronte a questa situazione, Antonio Luciano Uccelli ha già messo in campo iniziative politiche e istituzionali, sollecitando il Comune, lAzienda sanitaria e la Regione Basilicata, chiedendo una riorganizzazione immediata dei servizi e una reale integrazione tra lex distretto sanitario di Senise e lospedale di Chiaromonte.
Ora è il momento di alzare la voce tutti insieme. Rinascita Senisese invita la popolazione a partecipare al sit-in pubblico che si terrà giovedì 06 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso lex distretto sanitario di Senise.
La difesa della sanità pubblica non ha colore politico: riguarda il diritto fondamentale alla salute e la dignità di un intero territorio. Siamo pronti a mobilitarci con determinazione e responsabilità, perché nessun servizio essenziale venga cancellato nel silenzio.
Partecipare è un atto di civiltà. Difendere la sanità pubblica significa difendere il futuro delle nostre comunità.
