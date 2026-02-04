-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Sanità nel Senisese: Rinascita Senisese chiama alla mobilitazione

4/02/2026

Il gruppo politico Rinascita Senisese rivolge un invito aperto a tutti i cittadini di Senise e dellintera area del Senisese-Pollino a partecipare attivamente al percorso di mobilitazione e confronto avviato dal Comitato dei rappresentanti per la tutela dei servizi sanitari.
Come già denunciato dal consigliere comunale di minoranza Antonio Luciano Uccelli, lambulatorio di Senise ha subito negli ultimi anni un progressivo svuotamento di servizi: non sono più presenti il cardiologo e il reumatologo; risultano assenti dermatologo, otorinolaringoiatra e ortopedico; psicologo e neurologo mancano da lungo tempo. I pochi servizi ancora disponibili  fisiatria, oculistica, urologia e psichiatria  sono garantiti in maniera discontinua. Anche la diabetologia ha subito una riduzione di personale e mancano tecnici per le ecografie.
Di fronte a questa situazione, Antonio Luciano Uccelli ha già messo in campo iniziative politiche e istituzionali, sollecitando il Comune, lAzienda sanitaria e la Regione Basilicata, chiedendo una riorganizzazione immediata dei servizi e una reale integrazione tra lex distretto sanitario di Senise e lospedale di Chiaromonte.
Ora è il momento di alzare la voce tutti insieme. Rinascita Senisese invita la popolazione a partecipare al sit-in pubblico che si terrà giovedì 06 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso lex distretto sanitario di Senise.
La difesa della sanità pubblica non ha colore politico: riguarda il diritto fondamentale alla salute e la dignità di un intero territorio. Siamo pronti a mobilitarci con determinazione e responsabilità, perché nessun servizio essenziale venga cancellato nel silenzio.
Partecipare è un atto di civiltà. Difendere la sanità pubblica significa difendere il futuro delle nostre comunità.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/02/2026 - Sanità nel Senisese: Rinascita Senisese chiama alla mobilitazione

Il gruppo politico Rinascita Senisese rivolge un invito aperto a tutti i cittadini di Senise e dellintera area del Senisese-Pollino a partecipare attivamente al percorso di mobilitazione e confronto avviato dal Comitato dei rappresentanti per la tutela dei servizi sanitari....-->continua
4/02/2026 - Basilicata a Vallombrosa il dono dellolio per San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali

La Basilicata, nel 2026, sarà la protagonista delle celebrazioni in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali dItalia. Un appuntamento che vedrà la nostra regione in prima linea a Vallombrosa il prossimo 11 luglio, con il dono dellol...-->continua
4/02/2026 - Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in

Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le dele...-->continua
4/02/2026 - Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in

Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le dele...-->continua
4/02/2026 - Basilicata. Consiglieri regionali di centro sinistra sui vitalizi. Bardi passi ai fatti

I consiglieri regionali del centrosinistra chiedono che nella prossima seduta del Consiglio regionale della Basilicata, convocata per martedì 10 febbraio, venga finalmente approvata la proposta di legge dellopposizione per labrogazione dei vitalizi.
-->continua
4/02/2026 - Potenza, lassessore Roberto Falotico rassegna le dimissioni

Lassessore comunale al Bilancio e Patrimonio e alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico (Pd), ha rassegnato le dimissioni.

La notizia è stata confermata dal sindaco del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, allagenzia ANSA, che lha appres...-->continua
4/02/2026 - Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni

Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un per...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo