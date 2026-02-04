-->

Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in

4/02/2026

Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le delegazioni della CGIL, di Basilicata Casa Comune, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e della UIL FLP, insieme a rappresentanti del territorio e ai rappresentanti del gruppo politico La Rinascita Senisese, a conferma della crescente attenzione e condivisione delle iniziative in corso.
Nel corso della riunione sono stati definiti gli aspetti organizzativi e i contenuti delliniziativa pubblica, ribadendo la centralità della mobilitazione come strumento di partecipazione e pressione democratica per la tutela del diritto alla salute.
È stata inoltre condivisa la necessità di proseguire il confronto in modo strutturato e continuo. A tal fine, è stata decisa la convocazione di un nuovo incontro del gruppo di lavoro, finalizzato ad approfondire ulteriormente le problematiche della sanità territoriale e a programmare altri sit-in.
Il gruppo conferma la volontà di mantenere alta lattenzione sulla vertenza sanitaria, rafforzando il coinvolgimento delle forze politiche, sindacali, sociali e civiche del territorio.
Lobiettivo resta quello di sostenere il Comitato dei Sindaci e di promuovere unazione unitaria per garantire ai cittadini un sistema sanitario pubblico, efficiente e accessibile.



