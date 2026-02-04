-->
|
La voce della Politica
|Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in
4/02/2026
|Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le delegazioni della CGIL, di Basilicata Casa Comune, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e della UIL FLP, insieme a rappresentanti del territorio e ai rappresentanti del gruppo politico La Rinascita Senisese, a conferma della crescente attenzione e condivisione delle iniziative in corso.
Nel corso della riunione sono stati definiti gli aspetti organizzativi e i contenuti delliniziativa pubblica, ribadendo la centralità della mobilitazione come strumento di partecipazione e pressione democratica per la tutela del diritto alla salute.
È stata inoltre condivisa la necessità di proseguire il confronto in modo strutturato e continuo. A tal fine, è stata decisa la convocazione di un nuovo incontro del gruppo di lavoro, finalizzato ad approfondire ulteriormente le problematiche della sanità territoriale e a programmare altri sit-in.
Il gruppo conferma la volontà di mantenere alta lattenzione sulla vertenza sanitaria, rafforzando il coinvolgimento delle forze politiche, sindacali, sociali e civiche del territorio.
Lobiettivo resta quello di sostenere il Comitato dei Sindaci e di promuovere unazione unitaria per garantire ai cittadini un sistema sanitario pubblico, efficiente e accessibile.
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/02/2026 - Basilicata a Vallombrosa il dono dellolio per San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali
La Basilicata, nel 2026, sarà la protagonista delle celebrazioni in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali dItalia. Un appuntamento che vedrà la nostra regione in prima linea a Vallombrosa il prossimo 11 luglio, con il dono dellolio per la lampa...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in
Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le dele...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in
Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le dele...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Basilicata. Consiglieri regionali di centro sinistra sui vitalizi. Bardi passi ai fatti
I consiglieri regionali del centrosinistra chiedono che nella prossima seduta del Consiglio regionale della Basilicata, convocata per martedì 10 febbraio, venga finalmente approvata la proposta di legge dellopposizione per labrogazione dei vitalizi.
-->continua
|
|
|4/02/2026 - Potenza, lassessore Roberto Falotico rassegna le dimissioni
Lassessore comunale al Bilancio e Patrimonio e alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico (Pd), ha rassegnato le dimissioni.
La notizia è stata confermata dal sindaco del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, allagenzia ANSA, che lha appres...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni
Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un per...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Ferrovia FerrandinaMatera, il Sindaco Nicoletti incontra lAssociazione: ''Il Comune farà la sua parteìì
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario del...-->continua
|
|