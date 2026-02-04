-->

Basilicata. Consiglieri regionali di centro sinistra sui vitalizi. Bardi passi ai fatti

4/02/2026

I consiglieri regionali del centrosinistra chiedono che nella prossima seduta del Consiglio regionale della Basilicata, convocata per martedì 10 febbraio, venga finalmente approvata la proposta di legge dellopposizione per labrogazione dei vitalizi.

Il crescente dissenso espresso in queste settimane dalla comunità lucana non può più essere ignorato. Una contrarietà netta e trasversale, che ha trovato voce anche nelle prese di posizione ufficiali di CGIL e CISL Basilicata, così come, in modo significativo, in dichiarazioni provenienti da esponenti nazionali di Fratelli dItalia.

Di fronte a questo coro trasversale, continuare a non cambiare rotta sul provvedimento significa voltare le spalle alla Basilicata e trascinare le istituzioni regionali in un isolamento politico sempre più evidente, riducendo autorità ed autorevolezza in un passaggio di fase economica e sociale molto delicato.

Allo stesso tempo riteniamo che al più presto si calendarizzi e si proceda al voto sulla nostra proposta di legge per gli istituti di partecipazione popolare, tra cui il referendum, previsti dallo Statuto regionale.



Le Consigliere e i consiglieri di minoranza:

Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)



