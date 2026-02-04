Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.

Liniziativa prende forma da un percorso nato alla base, grazie alla spinta di un gruppo di amici e cittadini che hanno individuato in Pasquale Ciancia il profilo più adatto per guidare la futura amministrazione comunale. Una scelta maturata fuori dai tradizionali schemi, fondata sul confronto diretto e sulla condivisione di idee e valori, con lobiettivo di aprire una nuova stagione amministrativa per la comunità locale.

Lappuntamento del 5 febbraio rappresenterà lavvio ufficiale di un cammino che, nelle intenzioni, sarà improntato allapertura e alla partecipazione. Da questo momento, infatti, il progetto politico si rivolgerà alla società civile, alle associazioni, ai partiti politici e a tutte le realtà del territorio, per costruire una squadra ampia, competente e realmente rappresentativa.

Lobiettivo dichiarato è quello di dare vita a un percorso condiviso, capace di rispondere con serietà e visione alle sfide future della comunità sinnica, valorizzando competenze, energie e sensibilità diverse nellinteresse di Francavilla in Sinni.





di Giuseppe Di Giacomo