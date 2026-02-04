-->
|
La voce della Politica
|Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni
4/02/2026
|Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un percorso nato alla base, grazie alla spinta di un gruppo di amici e cittadini che hanno individuato in Pasquale Ciancia il profilo più adatto per guidare la futura amministrazione comunale. Una scelta maturata fuori dai tradizionali schemi, fondata sul confronto diretto e sulla condivisione di idee e valori, con lobiettivo di aprire una nuova stagione amministrativa per la comunità locale.
Lappuntamento del 5 febbraio rappresenterà lavvio ufficiale di un cammino che, nelle intenzioni, sarà improntato allapertura e alla partecipazione. Da questo momento, infatti, il progetto politico si rivolgerà alla società civile, alle associazioni, ai partiti politici e a tutte le realtà del territorio, per costruire una squadra ampia, competente e realmente rappresentativa.
Lobiettivo dichiarato è quello di dare vita a un percorso condiviso, capace di rispondere con serietà e visione alle sfide future della comunità sinnica, valorizzando competenze, energie e sensibilità diverse nellinteresse di Francavilla in Sinni.
di Giuseppe Di Giacomo
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/02/2026 - Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni
Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un percorso nato alla...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Ferrovia FerrandinaMatera, il Sindaco Nicoletti incontra lAssociazione: ''Il Comune farà la sua parteìì
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario del...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Cupparo. Piscina olimpionica, presa datto della Regione
Con determina a firma del direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Giuseppina Lo Vecchio, la Regione prende atto del parere favorevole al cambio di localizzazione a Potenza della Piscina olimpionica da via Appia allarea dellimpianto sportivo d...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Uil: aumento Tari, ma servizi non sempre efficienti
La Tari (Tassa sui rifiuti) negli ultimi cinque anni ha subito un aumento del 2,9% a Matera (in media 437 euro al 2025 contro i 382 euro del 2020) e del 2,5% a Potenza (in media 295 euro del 2025 contro i 133 euro del 2020), con costi sopra la media dei capolu...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Latronico: prevenzione contro i tumori
La battaglia contro il male oscuro si vince danticipo, giocando dattacco prima che la malattia guadagni terreno. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce limportanza della prev...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Silletti: ''Il lavoro deve servire alla vita, non portarla via''
Ogni giorno, chi lavora mette a rischio la propria vita per costruire il futuro degli altri. Quando questa vita viene spezzata, non si perde solo un lavoratore: si perde un padre, un figlio, un marito, un amico. Penso oggi a Diego Palladino, 57 anni, originar...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Confsal. Petrolio, compensazioni e transizione: la Basilicata non ha perso un treno, non ha mai costruito la stazione
«La Basilicata non ha perso unoccasione,non ha mai costruito le condizioni minime per lo sviluppo. Altro che treni persi, qui non è mai stata costruita nemmeno la stazione».
È quanto dichiara Gerardo de Grazia, segretario regionale della Confsal Basilica...-->continua
|
|