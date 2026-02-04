-->
|
La voce della Politica
|Potenza, lassessore Roberto Falotico rassegna le dimissioni
4/02/2026
|Lassessore comunale al Bilancio e Patrimonio e alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico (Pd), ha rassegnato le dimissioni.
La notizia è stata confermata dal sindaco del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, allagenzia ANSA, che lha appresa dai suoi collaboratori.
«Cercherò di contattarlo ha dichiarato il primo cittadino per comprendere le ragioni alla base della sua decisione».
archivio
|La Voce della Politica
|4/02/2026 - Potenza, lassessore Roberto Falotico rassegna le dimissioni
Lassessore comunale al Bilancio e Patrimonio e alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico (Pd), ha rassegnato le dimissioni.
La notizia è stata confermata dal sindaco del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, allagenzia ANSA, che lha appresa dai suoi coll...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni
Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un per...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Ferrovia FerrandinaMatera, il Sindaco Nicoletti incontra lAssociazione: ''Il Comune farà la sua parteìì
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario del...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Cupparo. Piscina olimpionica, presa datto della Regione
Con determina a firma del direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Giuseppina Lo Vecchio, la Regione prende atto del parere favorevole al cambio di localizzazione a Potenza della Piscina olimpionica da via Appia allarea dellimpianto sportivo d...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Uil: aumento Tari, ma servizi non sempre efficienti
La Tari (Tassa sui rifiuti) negli ultimi cinque anni ha subito un aumento del 2,9% a Matera (in media 437 euro al 2025 contro i 382 euro del 2020) e del 2,5% a Potenza (in media 295 euro del 2025 contro i 133 euro del 2020), con costi sopra la media dei capolu...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Latronico: prevenzione contro i tumori
La battaglia contro il male oscuro si vince danticipo, giocando dattacco prima che la malattia guadagni terreno. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce limportanza della prev...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Silletti: ''Il lavoro deve servire alla vita, non portarla via''
Ogni giorno, chi lavora mette a rischio la propria vita per costruire il futuro degli altri. Quando questa vita viene spezzata, non si perde solo un lavoratore: si perde un padre, un figlio, un marito, un amico. Penso oggi a Diego Palladino, 57 anni, originar...-->continua
|
|