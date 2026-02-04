-->

La voce della Politica

Potenza, lassessore Roberto Falotico rassegna le dimissioni

4/02/2026

Lassessore comunale al Bilancio e Patrimonio e alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico (Pd), ha rassegnato le dimissioni.

La notizia è stata confermata dal sindaco del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, allagenzia ANSA, che lha appresa dai suoi collaboratori.
«Cercherò di contattarlo  ha dichiarato il primo cittadino  per comprendere le ragioni alla base della sua decisione».



