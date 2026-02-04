La Basilicata, nel 2026, sarà la protagonista delle celebrazioni in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali dItalia. Un appuntamento che vedrà la nostra regione in prima linea a Vallombrosa il prossimo 11 luglio, con il dono dellolio per la lampada votiva del Santo. Il percorso di avvicinamento a questo evento solenne è iniziato ufficialmente oggi a Potenza. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto in visita istituzionale lAbate Generale dellAbbazia di Vallombrosa, Padre Giuseppe Casetta  che ricopre anche lalto incarico di Prorettore dei Carabinieri Forestali  accompagnato dalla Comandante della Regione Carabinieri Forestale Basilicata, col. Maria Gabriella Martino. Durante lincontro  a cui ha partecipato anche lassessore regionale alle Infrastrutture e vice presidente della Giunta, Pasquale Pepe  è stata sottolineata la centralità della Basilicata nel panorama ambientale nazionale. San Giovanni Gualberto, il monaco che nellanno Mille intuì limportanza del bosco come bene collettivo, trova in questa terra il suo riflesso moderno. È per noi un onore immenso  ha detto il Presidente Bardi  assumere il compito di offrire lolio che alimenterà la fiamma del Santo. Nel 2026 la Basilicata si farà portavoce di un messaggio universale: la cura dellambiente è una missione quotidiana che condividiamo con i Carabinieri Forestali, instancabili custodi del nostro patrimonio verde. La scelta della Basilicata per il 2026 sottolinea il valore di una regione che ha fatto della biodiversità e della sostenibilità i propri pilastri. Levento dell11 luglio a Vallombrosa rappresenterà un momento di grande visibilità internazionale, dove lidentità lucana si fonderà con i valori della legalità e della protezione ambientale.

LAbate Casetta, nel corso del colloquio, ha sottolineato come il legame tra la comunità monastica e la Basilicata sia storicamente radicato nel rispetto della natura. Un binomio, quello tra spiritualità e territorio, che la Presidenza della Regione intende valorizzare attraverso una serie di iniziative che culmineranno nel pellegrinaggio verso labbazia toscana.