-->
|
La voce della Politica
|Basilicata a Vallombrosa il dono dellolio per San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali
4/02/2026
|La Basilicata, nel 2026, sarà la protagonista delle celebrazioni in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali dItalia. Un appuntamento che vedrà la nostra regione in prima linea a Vallombrosa il prossimo 11 luglio, con il dono dellolio per la lampada votiva del Santo. Il percorso di avvicinamento a questo evento solenne è iniziato ufficialmente oggi a Potenza. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto in visita istituzionale lAbate Generale dellAbbazia di Vallombrosa, Padre Giuseppe Casetta che ricopre anche lalto incarico di Prorettore dei Carabinieri Forestali accompagnato dalla Comandante della Regione Carabinieri Forestale Basilicata, col. Maria Gabriella Martino. Durante lincontro a cui ha partecipato anche lassessore regionale alle Infrastrutture e vice presidente della Giunta, Pasquale Pepe è stata sottolineata la centralità della Basilicata nel panorama ambientale nazionale. San Giovanni Gualberto, il monaco che nellanno Mille intuì limportanza del bosco come bene collettivo, trova in questa terra il suo riflesso moderno. È per noi un onore immenso ha detto il Presidente Bardi assumere il compito di offrire lolio che alimenterà la fiamma del Santo. Nel 2026 la Basilicata si farà portavoce di un messaggio universale: la cura dellambiente è una missione quotidiana che condividiamo con i Carabinieri Forestali, instancabili custodi del nostro patrimonio verde. La scelta della Basilicata per il 2026 sottolinea il valore di una regione che ha fatto della biodiversità e della sostenibilità i propri pilastri. Levento dell11 luglio a Vallombrosa rappresenterà un momento di grande visibilità internazionale, dove lidentità lucana si fonderà con i valori della legalità e della protezione ambientale.
LAbate Casetta, nel corso del colloquio, ha sottolineato come il legame tra la comunità monastica e la Basilicata sia storicamente radicato nel rispetto della natura. Un binomio, quello tra spiritualità e territorio, che la Presidenza della Regione intende valorizzare attraverso una serie di iniziative che culmineranno nel pellegrinaggio verso labbazia toscana.
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/02/2026 - Basilicata a Vallombrosa il dono dellolio per San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali
La Basilicata, nel 2026, sarà la protagonista delle celebrazioni in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali dItalia. Un appuntamento che vedrà la nostra regione in prima linea a Vallombrosa il prossimo 11 luglio, con il dono dellolio per la lampa...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in
Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le dele...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Sanità territoriale a Senise: il gruppo di lavoro prepara il sit-in
Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dellex Distretto Sanitario.
Allincontro hanno partecipato le dele...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Basilicata. Consiglieri regionali di centro sinistra sui vitalizi. Bardi passi ai fatti
I consiglieri regionali del centrosinistra chiedono che nella prossima seduta del Consiglio regionale della Basilicata, convocata per martedì 10 febbraio, venga finalmente approvata la proposta di legge dellopposizione per labrogazione dei vitalizi.
-->continua
|
|
|4/02/2026 - Potenza, lassessore Roberto Falotico rassegna le dimissioni
Lassessore comunale al Bilancio e Patrimonio e alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico (Pd), ha rassegnato le dimissioni.
La notizia è stata confermata dal sindaco del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca, allagenzia ANSA, che lha appres...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni
Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un per...-->continua
|
|
|4/02/2026 - Ferrovia FerrandinaMatera, il Sindaco Nicoletti incontra lAssociazione: ''Il Comune farà la sua parteìì
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario del...-->continua
|
|