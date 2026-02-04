-->
4/02/2026
|Ogni giorno, chi lavora mette a rischio la propria vita per costruire il futuro degli altri. Quando questa vita viene spezzata, non si perde solo un lavoratore: si perde un padre, un figlio, un marito, un amico. Penso oggi a Diego Palladino, 57 anni, originario di Lagonegro e residente a Lauria, travolto dal cemento mentre puliva un silos a Guidonia Montecelio. La sua morte ci ricorda quanto sia fragile la vita di chi lavora ogni giorno con dedizione, lontano dalla propria casa, e quanto sia urgente proteggere chi rischia la propria esistenza per costruire il futuro degli altri. Lo dichiara la garante delle vittime di reato, Tiziana Silletti, che così continua: Penso anche a chi in Basilicata ha già pagato un prezzo altissimo: Antonio Pirretti, di Ferrandina, vittima di un incidente sul lavoro mentre svolgeva le proprie mansioni, ancora oggetto di indagini per comprendere le responsabilità e fare piena luce sulla verità; e agli operai lucani di Cirigliano e Sasso di Castalda, morti lontani dalle loro famiglie, anchessi strappati alla vita mentre cercavano semplicemente di lavorare con dignità.
Questi episodi - aggiunge Silletti - rappresentano solo alcune delle tragedie che hanno segnato le comunità lucane. Nel 2024, 17 morti bianche sono state registrate in Basilicata, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Non si tratta di semplici dati: dietro ogni statistica cè un volto, una storia, una famiglia distrutta. La Basilicata figura tra le regioni italiane con il più alto tasso di mortalità sul lavoro per milione di occupati, segnalando una necessità urgente di interventi concreti. Come Garante delle vittime di reato della Regione Basilicata, il mio impegno è chiaro: ricordare chi non cè più, sostenere chi resta e promuovere una cultura della prevenzione, della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori. Ogni perdita deve tradursi in azione concreta: controlli più rigorosi, formazione costante, misure preventive efficaci e trasparenti, affinché nessun lavoratore debba più pagare con la vita il proprio impegno. Rivolgo oggi un forte appello ai sindacati e alle organizzazioni dei lavoratori per sottolineare la difesa dei diritti, la tutela della sicurezza e la sensibilizzazione delle aziende. Solo insieme, istituzioni, sindacati e imprese possono garantire che tragedie come queste non si ripetano mai più. La partecipazione attiva, la denuncia delle criticità, limpegno nella formazione e nella prevenzione sono strumenti indispensabili per proteggere chi lavora e per restituire dignità alle famiglie colpite.
Non possiamo accettare che la morte sul lavoro diventi normale. La vita di chi lavora - conclude Silletti - è sacra. Il nostro dovere è proteggerla, sempre. Perché il lavoro deve servire alla vita, non portarla via.
|
