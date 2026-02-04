-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Silletti: ''Il lavoro deve servire alla vita, non portarla via''

4/02/2026

Ogni giorno, chi lavora mette a rischio la propria vita per costruire il futuro degli altri. Quando questa vita viene spezzata, non si perde solo un lavoratore: si perde un padre, un figlio, un marito, un amico. Penso oggi a Diego Palladino, 57 anni, originario di Lagonegro e residente a Lauria, travolto dal cemento mentre puliva un silos a Guidonia Montecelio. La sua morte ci ricorda quanto sia fragile la vita di chi lavora ogni giorno con dedizione, lontano dalla propria casa, e quanto sia urgente proteggere chi rischia la propria esistenza per costruire il futuro degli altri. Lo dichiara la garante delle vittime di reato, Tiziana Silletti, che così continua: Penso anche a chi in Basilicata ha già pagato un prezzo altissimo: Antonio Pirretti, di Ferrandina, vittima di un incidente sul lavoro mentre svolgeva le proprie mansioni, ancora oggetto di indagini per comprendere le responsabilità e fare piena luce sulla verità; e agli operai lucani di Cirigliano e Sasso di Castalda, morti lontani dalle loro famiglie, anchessi strappati alla vita mentre cercavano semplicemente di lavorare con dignità.

Questi episodi - aggiunge Silletti - rappresentano solo alcune delle tragedie che hanno segnato le comunità lucane. Nel 2024, 17 morti bianche sono state registrate in Basilicata, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Non si tratta di semplici dati: dietro ogni statistica cè un volto, una storia, una famiglia distrutta. La Basilicata figura tra le regioni italiane con il più alto tasso di mortalità sul lavoro per milione di occupati, segnalando una necessità urgente di interventi concreti. Come Garante delle vittime di reato della Regione Basilicata, il mio impegno è chiaro: ricordare chi non cè più, sostenere chi resta e promuovere una cultura della prevenzione, della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori. Ogni perdita deve tradursi in azione concreta: controlli più rigorosi, formazione costante, misure preventive efficaci e trasparenti, affinché nessun lavoratore debba più pagare con la vita il proprio impegno. Rivolgo oggi un forte appello ai sindacati e alle organizzazioni dei lavoratori per sottolineare la difesa dei diritti, la tutela della sicurezza e la sensibilizzazione delle aziende. Solo insieme, istituzioni, sindacati e imprese possono garantire che tragedie come queste non si ripetano mai più. La partecipazione attiva, la denuncia delle criticità, limpegno nella formazione e nella prevenzione sono strumenti indispensabili per proteggere chi lavora e per restituire dignità alle famiglie colpite.

Non possiamo accettare che la morte sul lavoro diventi normale. La vita di chi lavora - conclude Silletti - è sacra. Il nostro dovere è proteggerla, sempre. Perché il lavoro deve servire alla vita, non portarla via.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/02/2026 - Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni

Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un percorso nato alla...-->continua
4/02/2026 - Ferrovia FerrandinaMatera, il Sindaco Nicoletti incontra lAssociazione: ''Il Comune farà la sua parteìì

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario del...-->continua
4/02/2026 - Cupparo. Piscina olimpionica, presa datto della Regione

Con determina a firma del direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Giuseppina Lo Vecchio, la Regione prende atto del parere favorevole al cambio di localizzazione a Potenza della Piscina olimpionica da via Appia allarea dellimpianto sportivo d...-->continua
4/02/2026 - Uil: aumento Tari, ma servizi non sempre efficienti

La Tari (Tassa sui rifiuti) negli ultimi cinque anni ha subito un aumento del 2,9% a Matera (in media 437 euro al 2025 contro i 382 euro del 2020) e del 2,5% a Potenza (in media 295 euro del 2025 contro i 133 euro del 2020), con costi sopra la media dei capolu...-->continua
4/02/2026 - Latronico: prevenzione contro i tumori

La battaglia contro il male oscuro si vince danticipo, giocando dattacco prima che la malattia guadagni terreno. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce limportanza della prev...-->continua
4/02/2026 - Silletti: ''Il lavoro deve servire alla vita, non portarla via''

Ogni giorno, chi lavora mette a rischio la propria vita per costruire il futuro degli altri. Quando questa vita viene spezzata, non si perde solo un lavoratore: si perde un padre, un figlio, un marito, un amico. Penso oggi a Diego Palladino, 57 anni, originar...-->continua
4/02/2026 - Confsal. Petrolio, compensazioni e transizione: la Basilicata non ha perso un treno, non ha mai costruito la stazione

«La Basilicata non ha perso unoccasione,non ha mai costruito le condizioni minime per lo sviluppo. Altro che treni persi, qui non è mai stata costruita nemmeno la stazione».
È quanto dichiara Gerardo de Grazia, segretario regionale della Confsal Basilica...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo