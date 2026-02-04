La battaglia contro il male oscuro si vince danticipo, giocando dattacco prima che la malattia guadagni terreno. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce limportanza della prevenzione. La Regione Basilicata ha scelto di tracciare un solco netto, investendo su una strategia che mette al centro il cittadino attraverso programmi di screening oncologici gratuiti e a convocazione attiva: «Vogliamo abbattere le barriere della paura e delle disuguaglianze  sottolinea Latronico  garantendo a tutti, indipendentemente dal ceto sociale, la possibilità di una diagnosi precoce.

Il sistema sanitario regionale è oggi una macchina operativa che punta a individuare la patologia quando ancora non fa rumore. Cinque le linee dintervento attive sul territorio: mammella e cervice uterina (per la tutela della salute femminile), colon-retto (una sentinella fondamentale contro uno dei tumori più diffusi), prostata e polmone (percorsi mirati per intercettare minacce specifiche e migliorare radicalmente gli esiti clinici). Individuare un tumore nella sua fase iniziale  spiega lassessore  significa aumentare drasticamente le probabilità di guarigione, ma anche ridurre limpatto devastante delle cure sulle famiglie e alleggerire la pressione sul nostro sistema sanitario. Prevenire è un atto di amore verso se stessi e un dovere civico.

Linvito di Latronico è quello di non ignorare le convocazioni e di informarsi attivamente attraverso i canali istituzionali. La salute è a portata di click: screening oncologici generali salute.basilicata.it/screening-oncologici; screening tumore prostata ospedalesancarlo.it/screening-tumore-prostata; screening tumore polmone crob.it/screening-del-tumore-al-polmone.

La Basilicata cè  conclude Latronico  e mette in campo professionisti e tecnologie. Ma lalleato più importante resta il cittadino. La prevenzione è un treno che passa per salvarci la vita: non lasciamolo andare via senza salirci sopra.