-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Latronico: prevenzione contro i tumori

4/02/2026

La battaglia contro il male oscuro si vince danticipo, giocando dattacco prima che la malattia guadagni terreno. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce limportanza della prevenzione. La Regione Basilicata ha scelto di tracciare un solco netto, investendo su una strategia che mette al centro il cittadino attraverso programmi di screening oncologici gratuiti e a convocazione attiva: «Vogliamo abbattere le barriere della paura e delle disuguaglianze  sottolinea Latronico  garantendo a tutti, indipendentemente dal ceto sociale, la possibilità di una diagnosi precoce.
Il sistema sanitario regionale è oggi una macchina operativa che punta a individuare la patologia quando ancora non fa rumore. Cinque le linee dintervento attive sul territorio: mammella e cervice uterina (per la tutela della salute femminile), colon-retto (una sentinella fondamentale contro uno dei tumori più diffusi), prostata e polmone (percorsi mirati per intercettare minacce specifiche e migliorare radicalmente gli esiti clinici). Individuare un tumore nella sua fase iniziale  spiega lassessore  significa aumentare drasticamente le probabilità di guarigione, ma anche ridurre limpatto devastante delle cure sulle famiglie e alleggerire la pressione sul nostro sistema sanitario. Prevenire è un atto di amore verso se stessi e un dovere civico.
Linvito di Latronico è quello di non ignorare le convocazioni e di informarsi attivamente attraverso i canali istituzionali. La salute è a portata di click: screening oncologici generali salute.basilicata.it/screening-oncologici; screening tumore prostata ospedalesancarlo.it/screening-tumore-prostata; screening tumore polmone crob.it/screening-del-tumore-al-polmone.
La Basilicata cè  conclude Latronico  e mette in campo professionisti e tecnologie. Ma lalleato più importante resta il cittadino. La prevenzione è un treno che passa per salvarci la vita: non lasciamolo andare via senza salirci sopra.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/02/2026 - Pasquale Ciancia annuncia la candidatura a sindaco di Francavilla in Sinni

Giovedì prossimo, 5 febbraio 2026, alle ore 19, presso lAlbergo Ristorante Mango di Francavilla in Sinni, lavvocato Pasquale Ciancia renderà pubblica la propria candidatura a Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.
Liniziativa prende forma da un percorso nato alla...-->continua
4/02/2026 - Ferrovia FerrandinaMatera, il Sindaco Nicoletti incontra lAssociazione: ''Il Comune farà la sua parteìì

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario del...-->continua
4/02/2026 - Cupparo. Piscina olimpionica, presa datto della Regione

Con determina a firma del direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Giuseppina Lo Vecchio, la Regione prende atto del parere favorevole al cambio di localizzazione a Potenza della Piscina olimpionica da via Appia allarea dellimpianto sportivo d...-->continua
4/02/2026 - Uil: aumento Tari, ma servizi non sempre efficienti

La Tari (Tassa sui rifiuti) negli ultimi cinque anni ha subito un aumento del 2,9% a Matera (in media 437 euro al 2025 contro i 382 euro del 2020) e del 2,5% a Potenza (in media 295 euro del 2025 contro i 133 euro del 2020), con costi sopra la media dei capolu...-->continua
4/02/2026 - Latronico: prevenzione contro i tumori

La battaglia contro il male oscuro si vince danticipo, giocando dattacco prima che la malattia guadagni terreno. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce limportanza della prev...-->continua
4/02/2026 - Silletti: ''Il lavoro deve servire alla vita, non portarla via''

Ogni giorno, chi lavora mette a rischio la propria vita per costruire il futuro degli altri. Quando questa vita viene spezzata, non si perde solo un lavoratore: si perde un padre, un figlio, un marito, un amico. Penso oggi a Diego Palladino, 57 anni, originar...-->continua
4/02/2026 - Confsal. Petrolio, compensazioni e transizione: la Basilicata non ha perso un treno, non ha mai costruito la stazione

«La Basilicata non ha perso unoccasione,non ha mai costruito le condizioni minime per lo sviluppo. Altro che treni persi, qui non è mai stata costruita nemmeno la stazione».
È quanto dichiara Gerardo de Grazia, segretario regionale della Confsal Basilica...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo