|La battaglia contro il male oscuro si vince danticipo, giocando dattacco prima che la malattia guadagni terreno. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce limportanza della prevenzione. La Regione Basilicata ha scelto di tracciare un solco netto, investendo su una strategia che mette al centro il cittadino attraverso programmi di screening oncologici gratuiti e a convocazione attiva: «Vogliamo abbattere le barriere della paura e delle disuguaglianze sottolinea Latronico garantendo a tutti, indipendentemente dal ceto sociale, la possibilità di una diagnosi precoce.
Il sistema sanitario regionale è oggi una macchina operativa che punta a individuare la patologia quando ancora non fa rumore. Cinque le linee dintervento attive sul territorio: mammella e cervice uterina (per la tutela della salute femminile), colon-retto (una sentinella fondamentale contro uno dei tumori più diffusi), prostata e polmone (percorsi mirati per intercettare minacce specifiche e migliorare radicalmente gli esiti clinici). Individuare un tumore nella sua fase iniziale spiega lassessore significa aumentare drasticamente le probabilità di guarigione, ma anche ridurre limpatto devastante delle cure sulle famiglie e alleggerire la pressione sul nostro sistema sanitario. Prevenire è un atto di amore verso se stessi e un dovere civico.
Linvito di Latronico è quello di non ignorare le convocazioni e di informarsi attivamente attraverso i canali istituzionali. La salute è a portata di click: screening oncologici generali salute.basilicata.it/screening-oncologici; screening tumore prostata ospedalesancarlo.it/screening-tumore-prostata; screening tumore polmone crob.it/screening-del-tumore-al-polmone.
La Basilicata cè conclude Latronico e mette in campo professionisti e tecnologie. Ma lalleato più importante resta il cittadino. La prevenzione è un treno che passa per salvarci la vita: non lasciamolo andare via senza salirci sopra.
