4/02/2026
|Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario della città.
Nel corso dellincontro, lAssociazione ha ribadito la necessità di un impegno forte e continuativo delle istituzioni locali su una infrastruttura strategica per lo sviluppo di Matera e dellintero territorio. Il Sindaco Nicoletti ha confermato la volontà dellAmministrazione comunale di sostenere il percorso avviato a livello regionale e nazionale.
LAssociazione, guidata in delegazione dal presidente onorario ed ex Sindaco Francesco Di Caro, ha ricordato lattenzione mostrata dallAssessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, esprimendo apprezzamento per limpegno volto a garantire il completamento della tratta e per la proposta di prolungamento verso Gioia del Colle attraverso larea industriale di Jesce.
Secondo lAssociazione, la stazione di La Martella potrebbe rappresentare una scelta funzionale, anche in relazione al trasporto merci, ai fini dello sviluppo dellarea industriale e per un definitivo inserimento di Matera in un percorso ferroviario di valenza nazionale ed europea.
La questione storica della Ferrovia dello Stato a Matera ha concordato il Sindaco Nicoletti non potrà esaurirsi con latteso completamento del tracciato Ferrandina-La Martella, ma dovrà necessariamente guardare al congiungimento con la dorsale adriatica, anche per venire incontro alle esigenze logistiche della nostra area produttiva, costituendo unopportunità di sviluppo per unarea che travalica i confini regionali.
Lincontro si è concluso con la comune consapevolezza che il rilancio della ferrovia rappresenta una priorità non più rinviabile per una città che ambisce a superare lisolamento infrastrutturale e a rafforzare il proprio ruolo nel Mezzogiorno.
|