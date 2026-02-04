Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha ricevuto ieri nel Palazzo Municipale una delegazione dellAssociazione Matera Ferrovia Nazionale per un confronto sul completamento della ferrovia FerrandinaMatera e sulle prospettive di collegamento ferroviario della città.



Nel corso dellincontro, lAssociazione ha ribadito la necessità di un impegno forte e continuativo delle istituzioni locali su una infrastruttura strategica per lo sviluppo di Matera e dellintero territorio. Il Sindaco Nicoletti ha confermato la volontà dellAmministrazione comunale di sostenere il percorso avviato a livello regionale e nazionale.



LAssociazione, guidata in delegazione dal presidente onorario ed ex Sindaco Francesco Di Caro, ha ricordato lattenzione mostrata dallAssessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, esprimendo apprezzamento per limpegno volto a garantire il completamento della tratta e per la proposta di prolungamento verso Gioia del Colle attraverso larea industriale di Jesce.



Secondo lAssociazione, la stazione di La Martella potrebbe rappresentare una scelta funzionale, anche in relazione al trasporto merci, ai fini dello sviluppo dellarea industriale e per un definitivo inserimento di Matera in un percorso ferroviario di valenza nazionale ed europea.



La questione storica della Ferrovia dello Stato a Matera  ha concordato il Sindaco Nicoletti  non potrà esaurirsi con latteso completamento del tracciato Ferrandina-La Martella, ma dovrà necessariamente guardare al congiungimento con la dorsale adriatica, anche per venire incontro alle esigenze logistiche della nostra area produttiva, costituendo unopportunità di sviluppo per unarea che travalica i confini regionali.



Lincontro si è concluso con la comune consapevolezza che il rilancio della ferrovia rappresenta una priorità non più rinviabile per una città che ambisce a superare lisolamento infrastrutturale e a rafforzare il proprio ruolo nel Mezzogiorno.