Basilicata Casa Comune di Senise contesta con forza le modalità con cui viene attualmente erogato il servizio di Acquedotto Lucano nel nostro territorio.



È inaccettabile che uno sportello fondamentale per cittadini, famiglie e imprese sia aperto una sola volta a settimana, il giovedì dalle ore 9 alle 13, e chiamato a servire tutti i Comuni dellarea nella stessa giornata. Una scelta che crea disagi evidenti, lunghe attese, concentrazione di utenti e difficoltà soprattutto per anziani, lavoratori e persone fragili.



Non si può continuare a scaricare sui cittadini le conseguenze di una organizzazione inefficiente. Se Acquedotto Lucano genera problemi, ha il dovere di mettere personale a disposizione e di garantire un servizio allaltezza di un bene essenziale come lacqua.



Chiediamo con chiarezza:

 un potenziamento immediato del servizio, con aperture distribuite su più giornate settimanali;

 una presenza stabile di personale;

 il rispetto dei cittadini, che non possono essere trattati come un problema logistico.



I servizi pubblici non sono un favore, ma un diritto. E come tali vanno garantiti con serietà, efficienza e responsabilità.



Basilicata Casa Comune continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze della comunità di Senise e dellintero territorio.