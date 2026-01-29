-->
La voce della Politica
|Acquedotto Lucano, Basilicata Casa Comune: servizio insufficiente e disagi per i cittadini
29/01/2026
|Basilicata Casa Comune di Senise contesta con forza le modalità con cui viene attualmente erogato il servizio di Acquedotto Lucano nel nostro territorio.
È inaccettabile che uno sportello fondamentale per cittadini, famiglie e imprese sia aperto una sola volta a settimana, il giovedì dalle ore 9 alle 13, e chiamato a servire tutti i Comuni dellarea nella stessa giornata. Una scelta che crea disagi evidenti, lunghe attese, concentrazione di utenti e difficoltà soprattutto per anziani, lavoratori e persone fragili.
Non si può continuare a scaricare sui cittadini le conseguenze di una organizzazione inefficiente. Se Acquedotto Lucano genera problemi, ha il dovere di mettere personale a disposizione e di garantire un servizio allaltezza di un bene essenziale come lacqua.
Chiediamo con chiarezza:
un potenziamento immediato del servizio, con aperture distribuite su più giornate settimanali;
una presenza stabile di personale;
il rispetto dei cittadini, che non possono essere trattati come un problema logistico.
I servizi pubblici non sono un favore, ma un diritto. E come tali vanno garantiti con serietà, efficienza e responsabilità.
Basilicata Casa Comune continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze della comunità di Senise e dellintero territorio.
