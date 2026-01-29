-->
|Chiorazzo: ''Con Rocco De Rosa scompare una voce autorevole e appassionata della nostra regione''
29/01/2026
|Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco De Rosa, giornalista della redazione Rai Basilicata e figura di riferimento per la vita civile, politica e ambientale della regione.
"Apprendo con sincero dolore la notizia della scomparsa di Rocco De Rosa. Una perdita che mi colpisce anche sul piano personale, per la stima profonda che ho sempre nutrito nei suoi confronti. Rocco è stato un giornalista serio e appassionato, capace di raccontare la Basilicata con competenza, equilibrio e rispetto, mantenendo fino agli ultimi giorni unattenzione vigile alla vita politica e amministrativa della sua terra.
Profondo conoscitore delle questioni ambientali, ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla tutela del territorio, con particolare attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione dei parchi lucani, che considerava una risorsa strategica e identitaria per una crescita sostenibile della regione.
Il suo rigore professionale, unito a una visione lucida e a un sincero amore per la Basilicata, lascia un segno che resterà nel tempo. Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e a quanti gli hanno voluto bene giungano il mio pensiero più affettuoso e il cordoglio sincero della comunità politica di Basilicata Casa Comune".
