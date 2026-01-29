-->

Matera. Politiche abitative tra le priorità dellAmministrazione Nicoletti. Avviato il confronto con le cooperative

29/01/2026

Si è svolto ieri, nel Palazzo di Città, lincontro promosso dallAssessore alle Politiche Abitative, alle Relazioni con gli Ordini professionali, alla Protezione Civile e COC e allUrbanistica, Giuseppe Sicolo, con gli organismi e le cooperative operanti nellambito dellEdilizia Economica e Popolare.

Liniziativa si inserisce pienamente nel solco delle linee programmatiche del Sindaco Antonio Nicoletti, che pongono al centro dellazione amministrativa il diritto alla casa, la rigenerazione urbana e la costruzione di quartieri inclusivi, sostenibili e integrati nella vita cittadina.

Allincontro hanno partecipato i rappresentanti di Confcooperative, Legacoop, AGCI Basilicata e numerose cooperative edilizie storicamente attive sul territorio, confermando limportanza del momento di confronto avviato.

Nel corso dei lavori, lAssessore Sicolo ha sottolineato come lindividuazione di nuove aree da destinare alledilizia economica e popolare rappresenti un passaggio strategico per rispondere alle crescenti esigenze abitative della città, in un contesto in cui i prezzi del mercato immobiliare privato risultano sempre meno accessibili a una larga fascia di cittadini.

Le associazioni di categoria hanno evidenziato un fabbisogno stimato, allo stato attuale, tra i 500 e i 600 alloggi, ribadendo il ruolo centrale delledilizia cooperativa quale strumento di inclusione sociale e di risposta concreta alla domanda abitativa non soddisfatta dal mercato. È emersa inoltre la necessità di progettare nuovi quartieri non limitandosi alla sola residenzialità, ma integrando servizi di vicinato, spazi sociali, attenzione alle diverse fasce detà, soluzioni temporanee come le cosiddette case parcheggio e modelli ispirati alle migliori esperienze europee.

LAssessore ha richiamato le indicazioni già contenute nel Documento Unico di Programmazione, ribadendo limpegno dellAmministrazione a promuovere quartieri organici, vivi e funzionali, in piena coerenza con la visione strategica del Sindaco Nicoletti e con una programmazione urbana partecipata e condivisa.

Ampio consenso è stato espresso anche sulla necessità di evitare gli errori del passato nella localizzazione delle aree e di costruire il nuovo piano partendo dallascolto dei bisogni reali dei cittadini e degli operatori del settore.

LAmministrazione comunale ha annunciato la volontà di proseguire il confronto in tempi rapidi: entro dieci giorni sarà convocato un nuovo incontro, con il coinvolgimento dellATER Matera, per condividere eventuali programmi già in essere e avviare la redazione di un piano di edilizia economica e popolare realmente efficace e rispondente alle esigenze del territorio.

Il prossimo appuntamento è fissato per l11 febbraio 2026, confermando la volontà dellAmministrazione di portare avanti un percorso di programmazione condivisa, trasparente e coerente con il mandato amministrativo.



