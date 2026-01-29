-->
29/01/2026
|Si è svolto ieri, nel Palazzo di Città, lincontro promosso dallAssessore alle Politiche Abitative, alle Relazioni con gli Ordini professionali, alla Protezione Civile e COC e allUrbanistica, Giuseppe Sicolo, con gli organismi e le cooperative operanti nellambito dellEdilizia Economica e Popolare.
Liniziativa si inserisce pienamente nel solco delle linee programmatiche del Sindaco Antonio Nicoletti, che pongono al centro dellazione amministrativa il diritto alla casa, la rigenerazione urbana e la costruzione di quartieri inclusivi, sostenibili e integrati nella vita cittadina.
Allincontro hanno partecipato i rappresentanti di Confcooperative, Legacoop, AGCI Basilicata e numerose cooperative edilizie storicamente attive sul territorio, confermando limportanza del momento di confronto avviato.
Nel corso dei lavori, lAssessore Sicolo ha sottolineato come lindividuazione di nuove aree da destinare alledilizia economica e popolare rappresenti un passaggio strategico per rispondere alle crescenti esigenze abitative della città, in un contesto in cui i prezzi del mercato immobiliare privato risultano sempre meno accessibili a una larga fascia di cittadini.
Le associazioni di categoria hanno evidenziato un fabbisogno stimato, allo stato attuale, tra i 500 e i 600 alloggi, ribadendo il ruolo centrale delledilizia cooperativa quale strumento di inclusione sociale e di risposta concreta alla domanda abitativa non soddisfatta dal mercato. È emersa inoltre la necessità di progettare nuovi quartieri non limitandosi alla sola residenzialità, ma integrando servizi di vicinato, spazi sociali, attenzione alle diverse fasce detà, soluzioni temporanee come le cosiddette case parcheggio e modelli ispirati alle migliori esperienze europee.
LAssessore ha richiamato le indicazioni già contenute nel Documento Unico di Programmazione, ribadendo limpegno dellAmministrazione a promuovere quartieri organici, vivi e funzionali, in piena coerenza con la visione strategica del Sindaco Nicoletti e con una programmazione urbana partecipata e condivisa.
Ampio consenso è stato espresso anche sulla necessità di evitare gli errori del passato nella localizzazione delle aree e di costruire il nuovo piano partendo dallascolto dei bisogni reali dei cittadini e degli operatori del settore.
LAmministrazione comunale ha annunciato la volontà di proseguire il confronto in tempi rapidi: entro dieci giorni sarà convocato un nuovo incontro, con il coinvolgimento dellATER Matera, per condividere eventuali programmi già in essere e avviare la redazione di un piano di edilizia economica e popolare realmente efficace e rispondente alle esigenze del territorio.
Il prossimo appuntamento è fissato per l11 febbraio 2026, confermando la volontà dellAmministrazione di portare avanti un percorso di programmazione condivisa, trasparente e coerente con il mandato amministrativo.
|
