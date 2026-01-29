-->
29/01/2026
|Sabato 31 gennaio, alle ore 11:30, nella sede di Forza Italia a Potenza, in Via del Gallitello, 281, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia, che si avrà luogo i prossimi 22 e 23 marzo.
Prenderanno parte allevento il Ministro per le Riforme istituzionali, nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, lAssessore alle Attività produttive, Francesco Cupparo, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Casino, i Consiglieri regionali, Gianuario Aliandro e Fernando Picerno, i Segretari Provinciali di Forza Italia Potenza e Matera, Vincenzo Taddei e Gianluca Modarelli, il Presidente del Comitato per il Sì, avv. Sergio Lapenna, e il Responsabile regionale del dipartimento Giustizia di Forza Italia, avv. Matteo Restaino.
Levento di sabato rappresenterà linizio di una mobilitazione che Forza Italia porterà avanti attraverso una serie di incontri sui territori, a cominciare dalla città di Matera, per far sì che i cittadini possano informarsi e comprendere appieno le ragioni del Sì al prossimo referendum.
Quello della giustizia è un tema fondamentale non soltanto per il nostro partito, ma per lintero Paese, che merita di avere una giustizia giusta e merita di avere finalmente un magistrato giudicante che sia davvero terzo rispetto al magistrato inquirente. Ciò lo si potrà ottenere esclusivamente con lapprovazione, in occasione del Referendum, della riforma della Giustizia.
