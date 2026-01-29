Sabato 31 gennaio, alle ore 11:30, nella sede di Forza Italia a Potenza, in Via del Gallitello, 281, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia, che si avrà luogo i prossimi 22 e 23 marzo.



Prenderanno parte allevento il Ministro per le Riforme istituzionali, nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, lAssessore alle Attività produttive, Francesco Cupparo, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Casino, i Consiglieri regionali, Gianuario Aliandro e Fernando Picerno, i Segretari Provinciali di Forza Italia Potenza e Matera, Vincenzo Taddei e Gianluca Modarelli, il Presidente del Comitato per il Sì, avv. Sergio Lapenna, e il Responsabile regionale del dipartimento Giustizia di Forza Italia, avv. Matteo Restaino.



Levento di sabato rappresenterà linizio di una mobilitazione che Forza Italia porterà avanti attraverso una serie di incontri sui territori, a cominciare dalla città di Matera, per far sì che i cittadini possano informarsi e comprendere appieno le ragioni del Sì al prossimo referendum.



Quello della giustizia è un tema fondamentale non soltanto per il nostro partito, ma per lintero Paese, che merita di avere una giustizia giusta e merita di avere finalmente un magistrato giudicante che sia davvero terzo rispetto al magistrato inquirente. Ciò lo si potrà ottenere esclusivamente con lapprovazione, in occasione del Referendum, della riforma della Giustizia.