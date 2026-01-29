Una vergogna a 5 stelle. Potrei definirlo così lultimo comunicato stampa del Movimento 5 Stelle Matera contro il governo Nicoletti. Ci vuole coraggio a mettere in discussione loperato dei primi sette mesi dellAmministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Nicoletti. Un comunicato farcito da accuse grottesche e strumentali. Affermare che lAmministrazione Nicoletti vive di rendita, che non favorisce la partecipazione e che non rispetta gli impegni assunti in campagna elettorale è semplicemente falso. Il sindaco Nicoletti è una persona perbene e sta lavorando insieme agli assessori, tutte persone competenti, impegnate quotidianamente per la crescita della nostra città sotto tutti i punti di vista. I risultati di quanto prodotto sono sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco non solo allordinaria amministrazione e penso per esempio alla manutenzione del verde o alla procedura per lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di giochi e arredi per parchi urbani piuttosto che allimpegno per proseguire con maggiore celerità i lavori nei cantieri aperti, in particolare teatro Duni e parco intergenerazionale di piazza Visitazione e piazza Matteotti. Questa Amministrazione ha avviato incontri nei quartieri per provare a recepire le istanze che arrivano da tutti i rioni della città. Un nuovo corso che presto darà i suoi frutti. LAmministrazione Comunale di Matera targata Nicoletti, dintesa con la Fondazione Matera-Basilicata 2026, sta lavorando per drenare risorse necessarie per allestire un ottimo programma di eventi per Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo e ha avviato una serie di interlocuzioni con il governo nazionale per tenere accesi i riflettori sulla città dei Sassi anche quando le celebrazioni di Matera 2026 saranno terminate. Tutte le accuse rivolte allAmministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicoletti sono fuori luogo, perché evidentemente il Movimento 5 Stelle Matera è ancora convinto di aver fatto le cose per bene quando ha avuto lopportunità di governare la città da parte dei cittadini materani che li hanno votati, salvo poi pentirsene amaramente. La realtà è unaltra, il Movimento 5 Stelle Matera è stato mandato a casa con un anno di anticipo perché ha fallito completamente la sua azione politica e ha deluso tutti i cittadini materani, ma proprio tutti, compreso quelli che avevano creduto alle promesse fatte in campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle ormai è un partito allo sbando e anche a Matera il risultato elettorale la dice tutta sulla credibilità di questa formazione politica che ha fatto solo danni a livello locale e nazionale. Ecco perché invito il Movimento 5 Stelle Matera ad evitare questi comunicati stampa contro il sindaco Nicoletti e la sua giunta perché se cè un sindaco che sta dimostrando di avere a cuore le sorti della città di Matera è proprio Antonio Nicoletti. Al Movimento 5 Stelle non resta che fare mea culpa invece di attaccare in maniera strumentale persone perbene come il sindaco Nicoletti e i nove assessori scelti per far parte del governo cittadino.