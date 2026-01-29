-->
|Consigliere comunale Angelino: ''Accuse grottesche e strumentali, una vergogna a 5 Stelle''
29/01/2026
|Una vergogna a 5 stelle. Potrei definirlo così lultimo comunicato stampa del Movimento 5 Stelle Matera contro il governo Nicoletti. Ci vuole coraggio a mettere in discussione loperato dei primi sette mesi dellAmministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Nicoletti. Un comunicato farcito da accuse grottesche e strumentali. Affermare che lAmministrazione Nicoletti vive di rendita, che non favorisce la partecipazione e che non rispetta gli impegni assunti in campagna elettorale è semplicemente falso. Il sindaco Nicoletti è una persona perbene e sta lavorando insieme agli assessori, tutte persone competenti, impegnate quotidianamente per la crescita della nostra città sotto tutti i punti di vista. I risultati di quanto prodotto sono sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco non solo allordinaria amministrazione e penso per esempio alla manutenzione del verde o alla procedura per lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di giochi e arredi per parchi urbani piuttosto che allimpegno per proseguire con maggiore celerità i lavori nei cantieri aperti, in particolare teatro Duni e parco intergenerazionale di piazza Visitazione e piazza Matteotti. Questa Amministrazione ha avviato incontri nei quartieri per provare a recepire le istanze che arrivano da tutti i rioni della città. Un nuovo corso che presto darà i suoi frutti. LAmministrazione Comunale di Matera targata Nicoletti, dintesa con la Fondazione Matera-Basilicata 2026, sta lavorando per drenare risorse necessarie per allestire un ottimo programma di eventi per Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo e ha avviato una serie di interlocuzioni con il governo nazionale per tenere accesi i riflettori sulla città dei Sassi anche quando le celebrazioni di Matera 2026 saranno terminate. Tutte le accuse rivolte allAmministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicoletti sono fuori luogo, perché evidentemente il Movimento 5 Stelle Matera è ancora convinto di aver fatto le cose per bene quando ha avuto lopportunità di governare la città da parte dei cittadini materani che li hanno votati, salvo poi pentirsene amaramente. La realtà è unaltra, il Movimento 5 Stelle Matera è stato mandato a casa con un anno di anticipo perché ha fallito completamente la sua azione politica e ha deluso tutti i cittadini materani, ma proprio tutti, compreso quelli che avevano creduto alle promesse fatte in campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle ormai è un partito allo sbando e anche a Matera il risultato elettorale la dice tutta sulla credibilità di questa formazione politica che ha fatto solo danni a livello locale e nazionale. Ecco perché invito il Movimento 5 Stelle Matera ad evitare questi comunicati stampa contro il sindaco Nicoletti e la sua giunta perché se cè un sindaco che sta dimostrando di avere a cuore le sorti della città di Matera è proprio Antonio Nicoletti. Al Movimento 5 Stelle non resta che fare mea culpa invece di attaccare in maniera strumentale persone perbene come il sindaco Nicoletti e i nove assessori scelti per far parte del governo cittadino.
|
