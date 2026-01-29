Cia-Agricoltori, Cgil e Legambiente hanno promosso per domani venerdì 30 gennaio a Potenza (Park Hotel, ore 9,30) un convegno dal tema Acqua, infrastrutture e governance. Strategie di adattamento climatico per la Basilicata.







Al convegno  moderato da Donato Distefano della direzione nazionale Cia - interverranno dirigenti Cia-Agricoltori (Giannino Lorusso, Stefano Calderoni che è vice presidente nazionale Anbi), della Cgil (Fernando Mega segretario regionale, Silvia Bubbico, segretaria Potenza, Luigi Giove, segretario nazionale), di Legambiente (Valeria Tempone, Antonio Lanorte Basilicata). Intervento di apertura Michele Greco - Professore Unibas - e di Pasquale Pepe Assessore alle Infrastrutture Regione Basilicata; Giuseppe Musacchio Presidente Consorzio di Bonifica Basilicata; Luigi Giuseppe Decollanz Presidente Acque del Sud; Luigi Cerciello Renna Direttore Acquedotto Lucano; Pasquale Coccaro ABD Distrettuale Appennino Meridionale.