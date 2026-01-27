-->
|Matera.Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione
27/01/2026
|Facendo seguito alla nota prot.n. 0007216/2026 del 23/01/2026 a firma del Sindaco Antonio Nicoletti, che si allega, e secondo quanto stabilito dagli artt. 48 co.4 e 43 co.8 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 15:30 di giovedì 29 gennaio 2026 e di 2^ convocazione alle ore 15:30 di lunedì 02 febbraio 2026, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio Matera per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);
2. Ordine del giorno presentato nel corso della seduta consiliare del 19.01.2026 alle ore 16.57, primo firmatario consigliere Augusto Toto, avente ad oggetto: Solidarietà del Consiglio comunale di Matera alla popolazione iraniana in lotta per la libertà contro loppressione del regime degli Ayatollah (rif. art. 70 comma 7 del Regolamento del Consiglio comunale);
3. Ordine del giorno presentato nel corso della seduta consiliare del 19.01.2026 alle ore 18.44, primo firmatario Consigliere Luca Colucci, avente ad oggetto: Sostegno urgente al settore dello spettacolo dal vivo in Basilicata (rif. art. 70 comma 7 del Regolamento del Consiglio comunale);
