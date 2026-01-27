Facendo seguito alla nota prot.n. 0007216/2026 del 23/01/2026 a firma del Sindaco Antonio Nicoletti, che si allega, e secondo quanto stabilito dagli artt. 48 co.4 e 43 co.8 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in s... -->continua

La Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2009, nata come misura straordinaria e temporanea per sostenere leconomia lucana e promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ha progressivamente tradito i propri obiettivi originari. Quella che d... -->continua

Le Istituzioni, a partire dalla Regione Basilicata, sostengano le scuole, mettano a disposizione risorse per i Viaggi della Memoria nei luoghi dellOlocausto. La memoria si radica e si rafforza anche con lesperienza e con un racconto dentro la storia delle a... -->continua

La diga è ancora in una condizione di attesa, lobiettivo dei lavori in corso è quello di arrivare a invasare 200 milioni di metri cubi dacqua in più rispetto a quelli che attualmente possono essere contenuti secondo quanto disposto dal ministero competente... -->continua

Si è svolta questa mattina, presso la sala riunioni del Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa convocata dal consigliere di Forza Italia Fernando Fortunato Picerno per illustrare la proposta di Piano per gli Interventi Assistiti con gli Animali ... -->continua