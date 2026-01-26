-->

La proposta di Picerno: Pet Therapy nel Piano Sanitario Regionale

26/01/2026

Si è svolta questa mattina, presso la sala riunioni del Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa convocata dal consigliere di Forza Italia Fernando Fortunato Picerno per illustrare la proposta di Piano per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Alla conferenza hanno partecipato, oltre a Picerno, Nico Di Chiara, dirigente dellU.O.C. Servizio Veterinario dellASP di Potenza, Lucia Pangaro, coordinatrice della Commissione regionale IAA, Domenico Mele, coordinatore della stanza blu per lautismo del Consiglio regionale, e Maria Libera Rizzitiello, collaboratrice del Consigliere Picerno che ha lavorato alla redazione della proposta.

In apertura, Picerno ha sottolineato che il Piano mira a modernizzare il sistema di welfare sanitario e socio-sanitario, riconoscendo gli Interventi Assistiti con gli Animali come strumenti terapeutici, educativi e riabilitativi con risultati positivi in ambito pediatrico, geriatrico, psichiatrico e nelle disabilità, come lo spettro autistico o lAlzheimer. Ha ricordato inoltre come in Basilicata esistano già esperienze positive, ma frammentate, e che il Piano intende definire standard chiari di qualità, sicurezza e formazione, assicurando il rispetto delle linee guida sanitarie e del benessere animale. Linserimento della Pet Therapy nel Piano Sanitario Regionale consente di riconoscerla ufficialmente come strumento di supporto alle politiche pubbliche per la salute, migliorando il benessere psicofisico dei pazienti, riducendo talvolta il ricorso ai farmaci e sostenendo gli operatori sanitari. Il Piano promuove progetti strutturati in ospedali, residenze per anziani, centri di riabilitazione, scuole e servizi territoriali, con particolare attenzione alle fasce più fragili. Inoltre  ha concluso Picerno favorisce la creazione di una rete tra sanità, terzo settore e professionisti qualificati, valorizzando le competenze locali e generando opportunità occupazionali per diverse figure professionali coinvolte negli IAA.

Nico Di Chiara ha ringraziato il Consigliere Picerno per aver riportato la proposta a livello istituzionale, sottolineando che oggi la Regione dispone di veterinari e figure professionalizzate capaci di contribuire in maniera qualificata. Ha evidenziato il ruolo centrale della veterinaria negli interventi assistiti, sia per il benessere dellanimale sia della persona. Domenico Mele ha ricordato limportanza della stanza blu per lautismo, prima in Italia, e ha sottolineato che gli interventi assistiti devono rientrare nel progetto di vita obbligatorio dal 2027, coordinandosi con larea sanitaria per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Ha inoltre sottolineato limpatto positivo di interventi in contesti allaperto, come quelli agricoli, e la necessità di integrare in modo organico mondo sanitario, produttivo e istituzionale, sfruttando progetti già avviati e il monitoraggio della Commissione. Lucia Pangaro, ha infine ribadito il valore terapeutico dellanimale per la capacità di ascolto e per lassenza di giudizio, elementi che favoriscono risultati migliori nei pazienti. Ha precisato che gli interventi funzionano solo se condotti correttamente, in équipe e secondo regole precise. La Commissione  ha concluso - punta a dimostrare lefficacia degli IAA nel sistema sanitario tramite monitoraggio e a valorizzare la formazione di figure professionali specifiche, in particolare il coadiutore dellanimale e il veterinario specializzato, per garantire interventi qualificati e strutturati.



