Si terrà mercoledì 28 gennaio, al Museo archeologico provinciale di Potenza, alle 9,30, lassemblea generale della Cgil Basilicata alla presenza del segretario Cgil nazionale Christian Ferrari. Lassemblea dà ufficialmente il via alla campagna referendaria della Cgil in Basilicata per il NO alla Riforma Nordio sulla giustizia. Allordine del giorno, dunque, il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi, con cui i cittadini sono chiamati a confermare o bocciare la cosiddetta riforma Nordio, cioè la legge di riforma costituzionale della magistratura recante Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare del 30 ottobre 2025. Al dibattito, moderato dalla segretaria della Cgil Basilicata, Giuliana Scarano, e introdotto dal segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, interverranno Rosa Larocca, presidente Anm Basilicata e Massimo Oriolo, portavoce per il distretto di Corte dAppello di Potenza del Comitato Avvocati per il no.



A seguire focus sul Mezzogiorno, a partire dalla vertenza Basilicata, nellambito del percorso di mobilitazione nazionale che si svilupperà nei prossimi mesi alla luce delle scelte del Governo Meloni nella legge di Bilancio.



Lassemblea  afferma il segretario generale Cgil Basilicata, Fernando Mega - dà il via ufficialmente alla campagna referendaria della Cgil in Basilicata per il no alla riforma Nordio e quindi alla modifica dei sette articoli della Costituzione che prevede, in sintesi, listituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM), uno per la magistratura giudicante (i giudici), uno per la magistratura requirente (i pubblici ministeri, ovvero i sostenitori dellaccusa), al posto del CSM unico per tutti i magistrati; lestrazione a sorte, anziché lelezion, dei loro componenti, con modalità diverse per magistrati e componente politica e la creazione di unAlta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari (togliendo il potere disciplinare ai CSM). Una riforma costituzionale, quindi, che non introduce solo la separazione delle carriere tra giudici e pm, come si sente dire spesso, ma fa molto di più: minaccia lautonomia e lindipendenza della magistratura  spiega Mega -, cambia il modello costituzionale del CSM, non risolve i problemi della giustizia che gravano sui cittadini disperdendo risorse perché moltiplica i costi, separa le carriere di giudici e pubblici ministeri snaturando la pubblica accusa (senza aumentare in modo significativo le garanzie di imputati e indagati). Siamo inoltre chiamati al referendum perché la riforma non ha ottenuto lapprovazione dei due terzi del Parlamento. In assenza di una condivisione larga, il governo, anziché favorire la discussione, ha voluto fare da solo, con un procedimento blindato: dopo la prima approvazione, per le altre tre votazioni previste non è stato possibile presentare emendamenti. Si è arrivati in fondo con lo stesso testo con cui era iniziato il percorso dapprovazione. È la prima volta nella storia della Repubblica che una riforma della Costituzione viene approvata in questo modo. Una procedura affrettata e chiusa che è esattamente il contrario di quella auspicata da padri e madri costituenti. Allassemblea spiegheremo quindi perché è importante andare a votare e a votare NO per difendere Giustiza, Costituzione e democrazia. Mantenere lindipendenza della magistratura serve proprio a far si che il potere giudiziario possa limitare il potere esecutivo e controllare che rispetti le leggi, a tutela di tutti i cittadini. È uno dei cardini delle democrazie liberali, che non a caso oggi è sotto attacco in molti Paesi, in Europa e nel mondo. Altrimenti la legge non è uguale per tutti.



Rispetto al Mezzogiorno, rilanceremo la vertenza Basilicata  afferma Mega - inserendola in un contesto più ampio di una vertenza per il Mezzogiorno. Al netto delle specificità che in Basilicata riguardano la crisi dellautomotive e del mobile imbottito, il settore delle estrazioni petrolifere e le vertenze che coinvolgono i grandi player come SmartPaper, vi sono delle criticità che sono trasversali alle regioni del Sud, come lo spopolamento, i bassi salari, i ritardi infrastrutturali, laccesso alle cure e gli scarsi investimenti pubblici. Sarà questo tema di confronto anche nei mesi a venire per arrivare a una mobilitazione nazionale che coinvolgerà i singoli territori.