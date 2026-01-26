-->
|
La voce della Politica
|Protocollo di intesa tra comune di Policoro e Sport e Salute
26/01/2026
|Supportare la diffusione dello sport e della salute, dei corretti stili di vita, riconoscendone la centrale funzione sociale, anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione e valorizzare lo sport, quale strumento di aggregazione e coesione sociale.
Sono alcuni dei punti cardini del Protocollo di Intesa che il Sindaco del Comune di Policoro, Enrico Bianco, ha stipulato nei giorni scorsi con il Presidente nazionale di Sport e Salute S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dellEconomia e delle Finanze che promuove la cultura dello sport e sani e corretti stili di vita.
La nostra Città - dichiara il primo cittadino, Enrico Bianco, accompagnato dallassessore al ramo, Giuseppe Montano vanta una cultura dello sport storicizzata nel tempo: diverse le associazioni presenti sul territorio che portano il nome di Policoro a livello nazionale e internazionale. Lo sport, inoltre, è una componente essenziale per lo sviluppo dei bambini, non solo dal punto di vista fisico, ma anche educativo e sociale: è grazie alla fatica e allallenamento, allo studio e alla capacità di trasformare i momenti negativi in rinascita che i nostri giovani hanno la possibilità di crescere. Il protocollo con Sport e Salute va nella direzione di incentivare sempre più la cultura dello sport e del sano movimento.
La firma del protocollo d'intesa - dichiara Matteo Trombetta, coordinatore regionale di Basilicata di Sport e Salute - sancisce un momento di collaborazione che oramai è datato nel tempo. Policoro utilizza da sempre lo sport come mezzo di inclusione e di confronto all'interno della propria comunità, ospitando manifestazioni di respiro interregionale e nazionale: è una città che guarda allo sport come uno strumento di sviluppo. Felici di poter collaborare con questa comunità, anche perché abbiamo trovato nell'assessore Montano e nel sindaco Bianco degli interlocutori di primissimo livello con i quali davvero è molto facile mettere in piedi eventi e manifestazioni sportive che possano essere di alto spessore, ma soprattutto possono essere gradite dalla popolazione lucana.
Tra le attività previste, anche listituzione di un Comitato di Coordinamento, con il compito di pianificare gli interventi e i progetti previsti nellaccordo sottoscritto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|27/01/2026 - Matera.Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione
Facendo seguito alla nota prot.n. 0007216/2026 del 23/01/2026 a firma del Sindaco Antonio Nicoletti, che si allega, e secondo quanto stabilito dagli artt. 48 co.4 e 43 co.8 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in s...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Basilicata ostaggio della deroga permanente, denunciano INU, Lega Ambiente e Italia Nostra
La Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2009, nata come misura straordinaria e temporanea per sostenere leconomia lucana e promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ha progressivamente tradito i propri obiettivi originari. Quella che d...-->continua
|
|
|27/01/2026 - Giorno della Memoria, Lacorazza: per un pensiero utile al futuro
Le Istituzioni, a partire dalla Regione Basilicata, sostengano le scuole, mettano a disposizione risorse per i Viaggi della Memoria nei luoghi dellOlocausto. La memoria si radica e si rafforza anche con lesperienza e con un racconto dentro la storia delle a...-->continua
|
|
|26/01/2026 - Mattia (FdI) , entro fine anno diga Senise potrà invasare 400 M di metri cubi
La diga è ancora in una condizione di attesa, lobiettivo dei lavori in corso è quello di arrivare a invasare 200 milioni di metri cubi dacqua in più rispetto a quelli che attualmente possono essere contenuti secondo quanto disposto dal ministero competente...-->continua
|
|
|26/01/2026 - La proposta di Picerno: Pet Therapy nel Piano Sanitario Regionale
Si è svolta questa mattina, presso la sala riunioni del Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa convocata dal consigliere di Forza Italia Fernando Fortunato Picerno per illustrare la proposta di Piano per gli Interventi Assistiti con gli Animali ...-->continua
|
|
|26/01/2026 - Protocollo di intesa tra comune di Policoro e Sport e Salute
Supportare la diffusione dello sport e della salute, dei corretti stili di vita, riconoscendone la centrale funzione sociale, anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione e valorizzare lo sport, quale strumento di aggregazione e coesione so...-->continua
|
|
|26/01/2026 - Al via sul territorio alla campagna referendaria della Cgil per il NO alla Riforma Nordio
Si terrà mercoledì 28 gennaio, al Museo archeologico provinciale di Potenza, alle 9,30, lassemblea generale della Cgil Basilicata alla presenza del segretario Cgil nazionale Christian Ferrari. Lassemblea dà ufficialmente il via alla campagna referendaria del...-->continua
|
|