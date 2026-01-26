Supportare la diffusione dello sport e della salute, dei corretti stili di vita, riconoscendone la centrale funzione sociale, anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione e valorizzare lo sport, quale strumento di aggregazione e coesione sociale.



Sono alcuni dei punti cardini del Protocollo di Intesa che il Sindaco del Comune di Policoro, Enrico Bianco, ha stipulato nei giorni scorsi con il Presidente nazionale di Sport e Salute S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dellEconomia e delle Finanze che promuove la cultura dello sport e sani e corretti stili di vita.



La nostra Città - dichiara il primo cittadino, Enrico Bianco, accompagnato dallassessore al ramo, Giuseppe Montano  vanta una cultura dello sport storicizzata nel tempo: diverse le associazioni presenti sul territorio che portano il nome di Policoro a livello nazionale e internazionale. Lo sport, inoltre, è una componente essenziale per lo sviluppo dei bambini, non solo dal punto di vista fisico, ma anche educativo e sociale: è grazie alla fatica e allallenamento, allo studio e alla capacità di trasformare i momenti negativi in rinascita che i nostri giovani hanno la possibilità di crescere. Il protocollo con Sport e Salute va nella direzione di incentivare sempre più la cultura dello sport e del sano movimento.



La firma del protocollo d'intesa - dichiara Matteo Trombetta, coordinatore regionale di Basilicata di Sport e Salute - sancisce un momento di collaborazione che oramai è datato nel tempo. Policoro utilizza da sempre lo sport come mezzo di inclusione e di confronto all'interno della propria comunità, ospitando manifestazioni di respiro interregionale e nazionale: è una città che guarda allo sport come uno strumento di sviluppo. Felici di poter collaborare con questa comunità, anche perché abbiamo trovato nell'assessore Montano e nel sindaco Bianco degli interlocutori di primissimo livello con i quali davvero è molto facile mettere in piedi eventi e manifestazioni sportive che possano essere di alto spessore, ma soprattutto possono essere gradite dalla popolazione lucana.



Tra le attività previste, anche listituzione di un Comitato di Coordinamento, con il compito di pianificare gli interventi e i progetti previsti nellaccordo sottoscritto.