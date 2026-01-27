-->
La voce della Politica
|Giorno della Memoria, Lacorazza: per un pensiero utile al futuro
27/01/2026
|Le Istituzioni, a partire dalla Regione Basilicata, sostengano le scuole, mettano a disposizione risorse per i Viaggi della Memoria nei luoghi dellOlocausto. La memoria si radica e si rafforza anche con lesperienza e con un racconto dentro la storia delle atrocità, dentro la fabbrica della morte alimentata da una catena di montaggio di odio razziale. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Ci aspetta una società futura sempre più multietnica e un mondo sempre più in movimento, in migrazione per effetto di turbolenze geopolitiche, conflitti e mutamenti climatici. Lesperienza del MAI PIÙ che un viaggio della memoria può far vivere è anche per noi la necessità e lopportunità di una dimensione mediterranea strategica per il futuro. Il Mediterraneo non come filo spinato ma come culla di civiltà, come radici di popoli e storie che ci appartengono; una frontiera o un limite o un confine non come separazione e divisione ma come unione.
È dentro questa memoria, quindi conclude Lacorazza che deve ritrovarsi un pensiero utile per il nostro futuro. E tutto parte, o riparte, dalle nuove generazioni che anche senza conoscere i codici normativi avvertano quelli morali del diritto internazionale; carichino gli anticorpi per la reazione alla negazione, sempre e comunque, dei diritti umani. E questa sensibilità vive e si manifesta, come è accaduto nelle tante manifestazioni pacifiche per Gaza e come speriamo possa accadere per lIran".
