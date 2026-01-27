Le Istituzioni, a partire dalla Regione Basilicata, sostengano le scuole, mettano a disposizione risorse per i Viaggi della Memoria nei luoghi dellOlocausto. La memoria si radica e si rafforza anche con lesperienza e con un racconto dentro la storia delle atrocità, dentro la fabbrica della morte alimentata da una catena di montaggio di odio razziale. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Ci aspetta una società futura sempre più multietnica e un mondo sempre più in movimento, in migrazione per effetto di turbolenze geopolitiche, conflitti e mutamenti climatici. Lesperienza del MAI PIÙ che un viaggio della memoria può far vivere è anche per noi la necessità e lopportunità di una dimensione mediterranea strategica per il futuro. Il Mediterraneo non come filo spinato ma come culla di civiltà, come radici di popoli e storie che ci appartengono; una frontiera o un limite o un confine non come separazione e divisione ma come unione.



È dentro questa memoria, quindi  conclude Lacorazza  che deve ritrovarsi un pensiero utile per il nostro futuro. E tutto parte, o riparte, dalle nuove generazioni che anche senza conoscere i codici normativi avvertano quelli morali del diritto internazionale; carichino gli anticorpi per la reazione alla negazione, sempre e comunque, dei diritti umani. E questa sensibilità vive e si manifesta, come è accaduto nelle tante manifestazioni pacifiche per Gaza e come speriamo possa accadere per lIran".