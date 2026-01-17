-->
|
La voce della Politica
|Vitalizi: ''depositiamo proposta di legge per abrogazione e apriamo un percorso partecipato''
17/01/2026
|In Basilicata si è aperta una ferita istituzionale profonda.
Lintroduzione dellindennità differita per i consiglieri regionali ha generato unondata di indignazione diffusa e trasversale, che attraversa territori, famiglie, lavoratori, amministratori locali, associazioni. Non si tratta di una polemica di parte, ma di una reazione collettiva a una decisione percepita come distante, ingiusta e moralmente inaccettabile.
Questa scelta arriva mentre la Regione è alle prese con crisi industriali drammatiche, licenziamenti, un sistema sanitario sempre più fragile, uno spopolamento che svuota intere comunità e unemergenza idrica che mette a rischio diritti fondamentali. In questo contesto, il messaggio che passa è devastante: mentre ai cittadini si chiedono sacrifici, la politica si garantisce tutele e benefici.
Per questo abbiamo votato contro quella norma, rifiutiamo di aderire allindennità differita e ci apprestiamo a depositare una proposta di legge regionale per labrogazione immediata delle disposizioni che lhanno introdotta.
Ma oggi questo non basta.
In queste ore emerge con forza una richiesta di partecipazione democratica: molti cittadini invocano strumenti come il referendum, segno evidente di una distanza che non può più essere ignorata. Anche se al momento non esistono le condizioni giuridiche per attivare un percorso referendario, la politica ha il dovere di intercettare questa domanda di coinvolgimento e trasformarla in unazione concreta.
Questa esigenza di partecipazione, per noi, non nasce oggi. Già lo scorso dicembre abbiamo presentato, insieme a tutte le forze di opposizione, una proposta di legge per disciplinare gli istituti di partecipazione democratica previsti dallo Statuto regionale ma di fatto ancora inattuabili: petizioni, leggi di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica. Un testo organico e articolato, costruito anche attraverso il confronto tecnico con gli uffici, che va esattamente nella direzione di colmare la distanza tra cittadini e istituzioni.
La proposta di legge abrogativa dei vitalizi vuole essere questo: un atto istituzionale che diventa iniziativa politica aperta, un punto di aggregazione per chi ritiene che questa Regione abbia bisogno di sobrietà, giustizia sociale e credibilità.
Per questo intendiamo rendere pubblica, accessibile e condivisibile la proposta di legge, accompagnandola a un percorso di informazione, confronto e partecipazione, affinché cittadini, amministratori locali, comitati, associazioni e lavoratori possano riconoscersi in una battaglia che non è contro qualcuno, ma a favore della dignità delle istituzioni lucane.
La Basilicata non ha bisogno di privilegi.
Ha bisogno di una politica che sappia fare un passo indietro per ricostruire fiducia.
Ha bisogno di scelte coraggiose che parlino il linguaggio della responsabilità e del rispetto.
Noi scegliamo questa strada.
E chiunque voglia percorrerla insieme a noi troverà uno spazio aperto, trasparente e coerente.
Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali Movimento 5 Stelle Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/01/2026 - Dialisi allOspedale di Policoro: ASM smentisce il Centro SM2
In riferimento alle affermazioni diffuse a mezzo stampa dal Centro Dialisi SM2 sullattivazione del servizio di dialisi presso lOspedale di Policoro, lAzienda Sanitaria Locale di Matera smentisce in toto le dichiarazioni riportate dai giornali e ritiene doveroso fornire ch...-->continua
|
|
|17/01/2026 - Vitalizi: ''depositiamo proposta di legge per abrogazione e apriamo un percorso partecipato''
In Basilicata si è aperta una ferita istituzionale profonda.
Lintroduzione dellindennità differita per i consiglieri regionali ha generato unondata di indignazione diffusa e trasversale, che attraversa territori, famiglie, lavoratori, amministratori loc...-->continua
|
|
|17/01/2026 - Cupparo e Renna a San Paolo Albanese
A San Paolo Albanese un sopralluogo del Direttore generale di Acquedotto Lucano, il prof. Luigi Cerciello Renna, accompagnato dallassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo e dal sindaco Mosè Antonio Troiano, ha consentito di avviare a soluzione una...-->continua
|
|
|17/01/2026 - Anci Basilicata: lettera aperta al sindaco di Lagonegro
ANCI BASILICATA ESPRIME VICINANZA AL SINDACO DI LAGONEGRO SALVATORE FALABELLA
Caro Salvatore,
abbiamo seguito in rispettoso silenzioso le Tue vicissitudini di questi anni amministrativi, avendo compreso il Tuo voler esser terzo e schivo rispetto ...-->continua
|
|
|17/01/2026 - Dialisi in Basilicata, il Pd smentito dai fatti: quando a rafforzare la sanità pubblica è Fratelli dItalia
«Cè un cortocircuito politico che va denunciato senza giri di parole, perché qui non siamo nel terreno degli slogan ma in quello delle decisioni concrete che incidono sulla vita delle persone. In Basilicata accade esattamente lopposto di ciò che la segretar...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Nasce la Rete Civica Meridionale, lappello del sindaco di San Paolo Albanese
Il sindaco di San Paolo Albanese, nonché presidente della Rete Civica Meridionale, invita ad aderire al neo movimento. Da circa sei mesi scrive in una nota- abbiamo avviato un processo per la costituzione della prima Rete Civica Meridionale, sullesperienza ...-->continua
|
|
|16/01/2026 - Bolognetti su manifestazione prevista a Lagonegro su vicenda Falabella
Una volta si scendeva in piazza per manifestare per un qualche diritto negato. Certo, è pur vero che c'è sempre stato chi è sceso in piazza e scende in piazza senza aver ben compreso per cosa manifesta. Ma che diamine, l'importante è poter dire: "io c'ero". Ad...-->continua
|
|