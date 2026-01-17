-->
La voce della Politica
Anci Basilicata: lettera aperta al sindaco di Lagonegro
17/01/2026
|ANCI BASILICATA ESPRIME VICINANZA AL SINDACO DI LAGONEGRO SALVATORE FALABELLA
Caro Salvatore,
abbiamo seguito in rispettoso silenzioso le Tue vicissitudini di questi anni amministrativi, avendo compreso il Tuo voler esser terzo e schivo rispetto ad unannosa vicenda che Ti vede coinvolto nel ruolo di Amministratore Pubblico e privato cittadino. Poi, ieri, abbiamo visto il Tuo video ed ascoltato le Tue commosse e determinate parole, apprendendo, con dispiacere, che hai deciso di rinunciare alla proprietà della casa natia, dopo aver subito attacchi politici e personali di ogni genere, scegliendo di proseguire, coraggiosamente e nonostante tutto, nel Tuo ruolo di Sindaco per rispettare la volontà popolare e proseguire il mandato politico-amministrativo per il bene della Tua Città! Reputiamo la Tua scelta coraggiosa, un esempio per Tutti i Sindaci e gli Amministratori comunali, in specie per le nuove generazioni, per questo vogliamo ribadirti pubblicamente la vicinanza che in questi mesi Ti abbiamo espresso, a bassa voce, personalmente! Il ruolo del Sindaco, in specie nei piccoli Comuni, dove spesso prevalgono invidie, gelosie, strumentali contrarietà, sterili contrapposizioni, è una delle più belle esperienze che si possano vivere, ove gli aspetti positivi prevalgono su quelli critici, perché ci consente e Ti consentirà di restare vicino alla Tua Comunità, conoscerne e soddisfarne i bisogni, migliorarne la vivibilità e il convivere sociale, anche solo con gli esempi, come quello che Tu hai dato! Un affettuoso abbraccio e Ti ribadiamo che la grande famiglia degli amministratori comunali di Basilicata è fiera di Te, vuol farti sentire la propria vicinanza e sarà sempre al Tuo fianco!
Il Direttivo Anci Basilicata
